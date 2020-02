Samsung vient d’exploser les téléphones Galaxy du monde entier avec une notification bizarre sans raison – .

Tous les smartphones ont une excellente fonctionnalité intégrée que vous n’utiliserez, espérons-le, jamais. Il s’agit d’une variante de Find My iPhone lancée par Apple il y a des années qui vous permet de mettre la main sur un appareil perdu ou volé. Donc, si l’on devait recevoir des notifications Find My Mobile sur son appareil, on aurait clairement peur que quelque chose soit arrivé à leurs appareils. C’est exactement ce qui s’est passé il y a quelques heures lorsque Samsung a envoyé une notification époustouflante via l’application Find My Mobile qui lit “1”.

La notification a frappé plusieurs appareils et a disparu si vous avez essayé de taper dessus, laissant entendre que cela pourrait être une erreur de Samsung. Selon Android Central, la notification a touché à la fois les appareils sur lesquels Find My Mobile était installé et les téléphones qui ne l’avaient pas configuré. Et ce ne sont pas seulement les combinés Galaxy haut de gamme qui ont reçu la notification push «1», car les téléphones à bascule des appareils milieu de gamme des séries Galaxy A et J l’ont également découvert sur leurs appareils.

Huh. Ma petite amie et moi venons d’avoir exactement la même notification push Samsung: son Note 10+ et mon Galaxy Z Flip ont chacun été alertés par une notification Find My Mobile. Une fois tapé, il a disparu. Différents comptes Samsung sur chaque téléphone.

Théories? pic.twitter.com/0NgVCWAjBe

– Michael Fisher (@theMrMobile) 20 février 2020

Comme suspect, tout cela était une erreur de Samsung. Un compte d’assistance Samsung Twitter pour le Royaume-Uni a tout confirmé. La notification est apparue sur un nombre limité d’appareils, selon le tweet ci-dessous, et faisait partie d’un test interne. Il n’y a aucune raison de paniquer, a déclaré Samsung.

Récemment, une notification concernant «Find My Mobile 1» s’est produite sur un nombre limité d’appareils Galaxy. Cela a été envoyé involontairement lors d’un test interne et il n’y a aucun effet sur votre appareil. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait avoir causé à nos clients. ^ LF

– Samsung Help UK (@SamsungHelpUK) 20 février 2020

Si vous ne possédez qu’un seul appareil Samsung, celui qui a envoyé la notification, vous ne devriez pas avoir de raison de vous inquiéter, pour commencer. Si vous avez vu la notification, vous n’avez clairement pas perdu l’appareil. Cependant, si vous avez plusieurs combinés Samsung, la notification peut vous avoir donné des frissons.

D’un autre côté, Find My Mobile n’est peut-être même pas installé sur votre téléphone, auquel cas vous avez raté l’accident de Samsung. Mais vous devez absolument vous assurer que vous installez l’application. Vous ne savez jamais quand vous pourriez avoir besoin de l’utiliser.

