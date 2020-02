Samsung vient d’utiliser l’iPhone pour divulguer l’un des derniers secrets du Galaxy S20 – .

Samsung dévoilera les Galaxy S20 et Z Flip mercredi prochain à San Francisco, bien que les fans de la société qui suivent de près les actualités technologiques connaissent probablement tout ce qu’il y a à savoir sur les nouveaux téléphones. Et Samsung n’essaie même pas de contenir les fuites à ce stade. Samsung a confirmé le grand changement de nom à venir dans la famille Galaxy S en hébergeant du contenu lié au Galaxy S20 sur son site Web. Et en plus de cela, il a gâché l’un des meilleurs secrets du Galaxy S20 de la meilleure façon possible. Il a utilisé une application iPhone pour divulguer par inadvertance l’une des meilleures choses sur la série Galaxy S20.

Apple a tué la prise casque il y a quelques années et a annoncé les AirPods comme une solution potentielle au problème nouvellement créé. Alors que beaucoup de gens ont rapidement critiqué la suppression de la prise casque 3,5 mm, encore plus d’entre eux ont fini par apprécier la qualité des AirPod. Ils sont l’un des meilleurs produits commercialisés par Apple au cours des dernières années, détenant une avance considérable sur ses concurrents. C’est parce que tout le monde dans l’entreprise a proposé des alternatives AirPods, y compris certains des fabricants d’appareils Android les plus importants – la liste comprend Google, Huawei et Samsung, bien sûr.

Samsung a eu besoin de quelques années pour avoir le courage de retirer la prise casque, bien qu’il ait sorti son propre équivalent AirPod l’an dernier, aux côtés de la série Galaxy S10. Les écouteurs sans fil étaient offerts gratuitement avec les précommandes S10, et Samsung a rapidement manqué de stock Galaxy Buds à l’époque.

Cette année, Samsung lancera le Galaxy Buds +, la version améliorée de Buds qui répond au nouvel AirPods Pro d’Apple. Et il est parfaitement logique pour Samsung de confirmer les écouteurs Buds + à l’aide d’une application iPhone. Après tout, sans Apple ouvrant la voie, Samsung n’aurait peut-être pas supprimé le port audio de ses téléphones et n’aurait peut-être pas investi autant dans la fabrication d’équivalents AirPod.

Les nouveaux AirPod seront également compatibles avec l’iPhone, ce qui est logique. Tous ces écouteurs sans fil devraient fonctionner avec n’importe quel gadget capable de lire de l’audio via Bluetooth. Et Samsung a une application pour cela, apparemment, comme le montrent les captures d’écran suivantes.

Séparément, Evan Blass a tweeté l’image suivante, qui montre une comparaison détaillée des spécifications entre les versions Galaxy Buds 2019 et 2020 de Samsung.

Le nouveau Buds + offrira une meilleure autonomie de la batterie et une charge plus rapide, une prise en charge de la connectivité multi-appareils, une prise en charge audio et vocale améliorée et un geste qui invoque la lecture Spotify – Samsung et Spotify ont signé un grand partenariat, après tout.

Les Buds + fonctionneront avec Android et iPhone, mais ils auront besoin de l’iPhone 7 ou version ultérieure pour fonctionner, sous iOS 10 ou version ultérieure.

Le même Blass a révélé il y a quelques jours une image marketing de Samsung divulguée selon laquelle les Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra seraient livrés avec Buds + gratuits lors des précommandes, ce qui est une affaire intéressante, d’autant plus que tous les téléphones Galaxy S20 seront assez chers.

Acheté seul, le Galaxy Buds + coûtera 149 $, 20 $ de plus que le Galaxy Buds, mais 100 $ moins cher que l’AirPods Pro.

