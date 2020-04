Samsung vient peut-être de dévoiler sa conception de smartphone la plus étonnante à ce jour – .

Une image teaser suggère que le Galaxy Note 20 pourrait bénéficier d’une mise à niveau d’écran importante cette année.

Une image que Samsung a partagée suggère que le nouveau combiné pourrait comporter une caméra sous écran, le Saint Graal de la conception d’écran de smartphone en ce moment.

Cependant, il n’y a aucune preuve pour sauvegarder le teaser, qui n’est probablement qu’une image d’espace réservé.

Samsung devrait largement dévoiler sa prochaine série phare début août, indépendamment de ce qui se passe avec la nouvelle crise de santé des coronavirus. C’est le Galaxy Note 20, qui sera rejoint par un nouveau pliable, le Galaxy Fold 2. Le Galaxy Note 20 devrait ressembler beaucoup au Galaxy S20 en ce qui concerne la conception globale. Le combiné comportera un affichage tout écran et une caméra multi-objectifs à l’arrière, mais il comportera également un stylet S-Pen intégré comme chaque génération de Galaxy Note à ce jour. Une toute nouvelle fuite suggère que le téléphone pourrait bénéficier de la mise à niveau d’écran la plus importante dans quelques années, mais la technologie n’est peut-être pas encore là.

Placer un appareil photo sous l’écran est le Saint Graal du design de smartphone en ce moment. La caméra selfie est le seul obstacle qui reste dans la quête du design parfait du smartphone. La plupart des combinés ont des affichages tout écran en ce moment, mais ils comportent des encoches, des trous et de minuscules lunettes. La technologie des caméras sous écran a été démontrée l’année dernière, mais ces premiers prototypes ont montré que la qualité de la caméra laissait beaucoup à désirer. C’est peut-être la principale raison pour laquelle nous n’avons pas de caméra sous l’écran. Les selfies sont toujours très populaires et largement utilisés, et aucun fabricant de smartphones n’est prêt à compromettre cette fonctionnalité particulière de l’appareil photo.

Samsung a utilisé l’image ci-dessus dans la section Samsung Rewards de son Galaxy Store, dans la catégorie Thèmes Spot à 1 $, par SamMobile. Le téléphone au milieu est placé entre le Galaxy S10 + et le Galaxy S20, et il ressemble au Galaxy Note 10.

Il n’y a rien pour prouver que l’appareil est le Note 20, bien que ce soit la supposition la plus immédiate. De plus, nous n’avons aucune idée si le combiné est équipé d’une caméra selfie perforatrice ou non. Le Note 10 comportait une caméra selfie au centre, tout comme le Galaxy S20. Cet appareil inconnu au milieu pourrait avoir une caméra perforée dans le coin supérieur gauche.

Samsung fabrique certains des meilleurs écrans OLED disponibles pour les appareils mobiles, et il est probable que son unité d’affichage développe déjà des écrans avec des caméras intégrées. Mais rien n’indique que la technologie est prête pour une adoption généralisée. Une rumeur distincte dit que le Galaxy Fold 2 aura un design perforé exactement parce que les caméras sous-écran ne sont pas encore prêtes.

Galaxy Fold 2 Leak cont.

• Notch / Hole / UPC – Ils voulaient aller avec une caméra sous le panneau, mais elle n’est pas encore prête. Sera un coup de poing.

• Entrée stylet: Oui, aura le S-Pen. Compatible avec la série Note et améliore l’expérience de la tablette. # Samsung #GalaxyFold #Foldable – Ross Young (@DSCCRoss) 20 avril 2020

Plus nous nous rapprochons du mois d’août, plus nous verrons de Note 20, et ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que la conception finale du téléphone soit révélée.

Source de l’image: Jacob Siegal / .

