Samsung vise le leadership dans la technologie 5G – et cela commence à montrer

Samsung Electronics a reçu le nombre maximal de brevets 5G en 2019, ce qui va au-delà des smartphones et des chipsets et couvre les équipements d’infrastructure réseau pour la connectivité. L’entreprise détient 1 728 brevets accordés et est en tête du peloton.

Faisant ces observations à travers un article de presse sur son site Web, le géant coréen de la technologie a déclaré qu’il était en tête de la liste des entreprises ayant délivré des brevets 5G selon une étude commandée par le ministère fédéral des Affaires économiques et de l’Énergie en Allemagne.

L’étude, menée par la firme de recherche IPLytics et l’Université technique de Berlin en janvier, a révélé que Samsung Electronics avait le plus de brevets 5G accordés par au moins l’un des offices de brevets en Europe, aux États-Unis ou par le Traité de coopération en matière de brevets.

La société a 1728 brevets accordés, suivis par Nocia avec 1584, LG avec 1415 et Huawei avec 1274 brevets dans le spectre global 5G. Tous ces brevets sont exécutoires, ce qui signifie que les entreprises ont des droits exclusifs sur ces brevets, ce qui signifie qu’elles peuvent réclamer des droits de licence légitimes pour leur utilisation.

«Ces chiffres sur les brevets 5G sont le résultat de notre engagement continu et implacable envers l’innovation 5G. Sur la base de notre leadership dans les brevets 5G, nous continuerons à faire progresser la 5G et à diriger le développement de technologies de télécommunications de nouvelle génération qui transformeront notre vie quotidienne à l’avenir », a déclaré Sunghyun Choi, vice-président principal et chef du centre de recherche sur les communications avancées de Samsung Research. .

Se préparer à devenir propriétaire

Dans son résumé, le document de recherche IPLytics indique que la quatrième révolution industrielle reposera sur une communication stable et en temps réel permettant l’échange constant de quantités massives de données. La prochaine norme 5G de génération de télécommunications est une étape importante pour répondre à ces nouvelles exigences de connectivité pour les applications futures.

Et c’est là que les brevets deviennent essentiels à la mission. Il existe des milliers de brevets essentiels standard dans le domaine des télécommunications et lorsque le réseau 5G commencera à se développer, les entreprises chercheront à octroyer des licences pour l’un de ces brevets essentiels dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires – en d’autres termes, en payant des droits de licence.

(Crédit image: IPLytics)

«Ces dernières années ont montré que les détenteurs de brevets 3G et 4G contrôlaient la façon dont les technologies mobiles sont utilisées dans l’industrie des smartphones et les propriétaires de brevets essentiels 5G deviendront probablement des leaders technologiques et du marché, permettant ainsi la connectivité 5G sur divers marchés.»

La recherche suggère que la technologie 5G est parmi les plus brevetées de l’histoire avec un total de 95 526 déclarations réparties dans 21 571 familles de brevets uniques qui vont bien au-delà des seuls smartphones et puces compatibles 5G. Les offices de brevets ont accordé moins de la moitié de ces familles de brevets déposées entre 2017 et 2019.

Ces derniers temps, Samsung a collaboré avec des opérateurs de réseaux cellulaires au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, entre autres, pour déployer des réseaux 5G. La société a également récemment conclu un partenariat avec Xilinx pour alimenter son équipement réseau 5G.