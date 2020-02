SanDisk Ultra Dual Drive Luxe, beaucoup de mémoire et une taille minimale

SanDisk officiellement présenté Ultra Dual Drive Luxe, une clé à porte mixte USB-A / USB-C, avec une capacité de téraoctet et la taille vraiment réduit, comparable à ceux d’un ongle.

Des fonctionnalités vraiment incroyables

La première surprise est la taille de la capacité de stockage, car 1TB c’est vraiment beaucoup d’espace, pensez juste que certains PC ont HDD ou SSD avec la moitié de l’espace ou moins.

Contrairement à l’énorme capacité de stockage, les dimensions physiques sont placées, vraiment réduites au minimum, car la plus grande taille est 3cm et le plus petit que 1cm, donc une surface presque minimale mais capable de contenir beaucoup d’espace de stockage.

Pour décorer les meilleures caractéristiques techniques du produit, il existe une construction entièrement en métal orné de bords biseautés et d’un poids de seulement 12 grammes.

Cette conception lui donne un look très affaires avec aussi la possibilité de switchare entre deux portes USB, un de type A et un de type C, qui Faire pivoter à l’intérieur de la chaussée, en la découvrant alternativement.

La clé est fournie par l’usine formatée avec un système de fichiers FAT32, avec évidemment une compatibilité maximale avec tous les appareils équipés de port USB (Mac, Windows etc.).

Les données concernant les vitesses de lecture et d’écriture sont très bien et légèrement plus aux solutions déjà sur le marché et, entre autres, aux performances ils ne varient pas beaucoup en passant de l’USB-A à l’USB-C.

Le bâton produit par SanDisk est un excellent produit sans l’ombre d’un doute, car il recalibre la considération à accorder à un lecteur de stockage USB, il faut dire, cependant, que les coupes de mémoire élevées ne doivent être achetées que si vous vous avez l’intention de l’utiliser comme stockage de données, puisque le prix est relativement important mais justifié parunicité du produit.

Voici la liste des coupures de mémoire et leurs prix:

-32 Go: 19,99 euros

-64 Go: 29,99 Euros

-128 Go: 48,99 euros

-256 Go: 82,99 euros

-512 Go: 138,99 euros

-1 To: 301,99 Euros

Excellent produit tant du point de vue technique que du point de vue matériel et matériel, la seule remarque est qu’en contact avec un PC métallique, parfois se réchauffe plus que nécessaire, rien de transcendantal.