Sandy Anuras, VP d’Expedia sur la gestion d’une équipe couvrant 15 bureaux et 12 fuseaux horaires – .

Sandy Anuras, vice-présidente d’Expedia de Global Marketing Technology dans les nouveaux bureaux de la société à Seattle. (Photographie de Jule Kim)

En tant que vice-présidente de Global Marketing Technology chez Expedia à Seattle, Sandy Anuras gère une équipe de 300 employés répartis dans 15 bureaux répartis sur 12 fuseaux horaires.

Garder un groupe aussi grand et diversifié tirant dans la même direction nécessite un plan stratégique bien exécuté.

“L’une de mes grandes choses est de définir clairement les attentes”, a déclaré Anuras.

Elle s’assure également que ses dirigeants comprennent que lorsqu’ils jonglent avec la portée d’un projet, le temps nécessaire à son achèvement, son budget et sa qualité, ils doivent prioriser la qualité. Il vaut mieux faire quelque chose de bien la première fois, a-t-elle dit, et éviter de revenir le réparer plus tard. Et Anuras s’assure d’établir une variété de canaux de communication afin que tout le monde reste informé.

Une fois les pièces en place, «mon travail consiste à m’éloigner le plus rapidement possible», a-t-elle déclaré.

Anuras d’Expedia. (Photographie de Jule Kim)

Anuras a eu près de 12 ans au mastodonte du voyage pour affiner son approche. Elle a commencé en 2004 chez Expedia Corporate Travel (rebaptisée plus tard Egencia) en tant que responsable des tests, et a gravi les échelons jusqu’à un directeur principal de la technologie chez Expedia. En 2015, elle a quitté pour occuper des postes de direction dans deux petites entreprises, dont la start-up de Seattle Blokable, un promoteur immobilier axé sur la technologie et axé sur l’abordabilité. En 2019, Anuras est retourné à Expedia en tant que vice-président.

Elle fait également partie des plus de 20 leaders internationaux qui font partie du conseil consultatif d’Expedia axé sur l’inclusion et la diversité. Le conseil, qui a été lancé cette année, s’est réuni une fois et travaille à l’établissement de buts et d’objectifs. Le groupe se penchera sur des questions telles que la façon dont Expedia recrute, comment aider les gestionnaires d’embauche à atteindre les objectifs de diversité de l’entreprise et s’assurer que leurs définitions de la diversité sont larges et inclusives.

En tant qu’américaine thaïlandaise, Anuras est passionnée par le soutien aux femmes professionnelles racialement diversifiées. Elle est active auprès de la Female Founders Alliance et a parlé à l’automne au The Riveter à Seattle des femmes de couleur au travail.

Anuras a déclaré qu’elle avait surmonté de nombreux défis en tant que leader technologique et femme de couleur. Cela inclut les hommes qui prennent le crédit de ses idées et ont besoin de faire leurs preuves encore et encore tout en luttant pour obtenir la reconnaissance de ses succès. Elle veut que les femmes en technologie, et en particulier les minorités sous-représentées, sachent qu’elles ne sont pas seules.

«Je veux me rendre visible aux gens», a-t-elle déclaré, «et partager des informations que j’ai apprises»

Nous avons rencontré Anuras pour ce Working Geek, une fonctionnalité . régulière. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: Seattle

Types d’ordinateurs: MacBook Pro 13 pouces

Appareils mobiles: iPhone XS

Applications, services cloud et outils logiciels préférés: J’ai récemment commencé à utiliser Timeshifter, une application qui vous aide à lutter contre le décalage horaire. Je voyage beaucoup à l’international, à la fois pour les affaires et pour les loisirs (mes parents vivent à Bangkok), et il peut être difficile d’avoir du temps de qualité pour un voyage de sept jours. J’ai trouvé que l’utilisation de Timeshifter réduisait ma «gueule de bois» de décalage horaire de plusieurs jours! Cela m’a aidé à vraiment profiter de mon temps avec ma mère et mon père en novembre.

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? En fait, je n’ai pas de bureau dédié chez Expedia. Notre nouveau campus Interbay est entièrement «à sièges flexibles», ce qui signifie que les équipes sont affectées à un certain «quartier» et nous prenons simplement le premier bureau ouvert que nous aimons. Nous avons également des sièges sur tout le campus dans des endroits calmes désignés, il est donc facile de trouver des endroits pour se concentrer qui ont également une vue magnifique sur Elliott Bay! J’étais un peu sceptique au sujet des sièges flexibles au début, mais j’en suis venu à vraiment apprécier de m’asseoir avec différentes équipes chaque semaine. De plus, je suis surtout dans les salles de conférence pendant la journée de travail, donc un bureau serait gaspillé pour moi.

Anuras se détend en tirant un arc avec l’un de ses deux groupes de musique: le Thalia Symphony Orchestra ou le quatuor à cordes SAJE. (Photo gracieuseté de Sandy Anuras)

Vos meilleurs conseils pour gérer le travail et la vie de tous les jours? Je suis quelqu’un qui est très passionné par le travail. Il y a eu des moments dans ma vie où je travaillais de 80 à 100 heures par semaine, et ça m’a épuisé! J’ai maintenant appris que je dois protéger mon temps de vie non négociable. Je m’assure donc de le planifier dans mon calendrier et de définir mes attentes quant à ma disponibilité. Cela comprend le temps pour travailler ou répéter de la musique. D’un point de vue tactique, mon mari et moi utilisons Google Agenda pour gérer nos horaires (trois calendriers: un pour moi, un pour lui et un pour nous).

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / le travail? LinkedIn pour le travail, principalement pour rechercher des contacts et pour recruter. Je ne trouve cependant pas le flux LinkedIn très utile.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? 15

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? 35

Comment dirigez-vous les réunions? Je n’ai pas d’approche unique pour les réunions. Cela dépend de l’objectif, de la taille de la réunion, du nombre de participants distants, etc. Mais ce qui est cohérent, c’est que j’essaie de faire de la place pour que les gens apportent leurs idées, guident les gens vers une solution et prennent des décisions sont capturés.

Uniforme de travail quotidien? Jeans, haut décontracté business, cache-cœur gris.

Anuras, deuxième à partir de la gauche, profite de voyages non liés au travail avec ses proches. (Photo gracieuseté de Sandy Anuras)

Comment prenez-vous du temps pour la famille? Je chéris mon temps avec mes amis et ma famille et je joue souvent le rôle d’instigateur. Je vais contacter mes amis et planifier des soirées à rencontrer ou des choses à faire autour de Seattle et je dirai presque toujours «oui» quand un ami m’invite ou organise une fête. J’ai la chance que ma sœur et sa famille soient à proximité à Olympie, alors j’essaie aussi de les voir souvent.

Meilleur soulagement du stress? Comment débranchez-vous? Curieusement, mon plus grand soulagement du stress est de jouer de mon violon avec le Thalia Symphony Orchestra ou le quatuor à cordes SAJE, un quatuor exclusivement féminin que j’ai co-fondé l’année dernière (l’acronyme est la première lettre du nom de chaque femme). Quand je joue de la musique avec les autres, tous mes soucis disparaissent. J’aime aussi voyager (sans surprise!), Explorer de nouveaux endroits avec des amis et la famille et jouer avec mon chien, DanDan.

Qu’écoutes-tu? Quatrième mouvement de la 9e symphonie de Beethoven à «s’entraîner» pour un concert de Thalia Symphony le 15 février au Benaroya Hall.

Lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? Skift (un site d’informations sur les voyages), Harvard Business Review (HBR) et .

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? «Alors tu veux parler de race» par Ijeoma Oluo

Oiseau de nuit ou lève-tôt? Lève-tôt, et je dors 7 à 8 heures par nuit. Je suis généralement au lit à 22h30. en supposant que rien de fou ne se passe au travail!

Où trouvez-vous vos meilleures idées? Je passe beaucoup de temps à réfléchir à mes idées avec mon mari, Andrew. C’est un technologue fantastique et il n’a pas peur de me pousser à penser différemment les problèmes.

Quel style de travail aimeriez-vous imiter ou en savoir plus? J’ai la chance de connaître Carolyn Ticknor, ancienne présidente de la division des systèmes d’imagerie et d’impression de HP. Pendant le temps que j’ai passé avec elle, j’ai appris énormément sur le leadership mondial, les opérations commerciales et la réflexion sur les produits. Elle est tellement accomplie et pourtant toujours terre à terre et pleine d’humour! J’espère être un jour un leader de son calibre et continuer à apprendre d’elle pour conduire les équipes vers l’excellence commerciale et technique.