Sans Internet pour COVID-19: les Mexicains en détention «vintage»

Allfa vit à Azcapotzalco, à Mexico. Son travail se fait à domicile, comme beaucoup de gens dans le pays, en raison de l’augmentation du nombre d’infections à coronavirus, qui à ce moment a atteint le plus de 1300. Depuis que la maladie fait des ravages dans le monde entier, les pays ont progressivement augmenté les mesures de confinement et mise en place d’une quarantaine pour pouvoir arrêter les contagions. En Espagne, les données de consommation Internet se sont multipliées par rapport à avant l’internement. Appels vidéo avec des amis, série de Netflix, Amazon et HBO… Pourrait-on imaginer une quarantaine sans internet? Au Mexique, on estime qu’il existe 39 millions de Mexicains qui n’ont pas accès à un réseau. De plus, beaucoup d’autres ont une connexion instable. Malgré le fait que ces chiffres diminuent chaque année, le confinement par le coronavirus peut refléter les plus grands défis du pays en matière numérique.

Allfa n’est pas victime de la fracture numérique, mais elle a déjà commencé à subir l’une des conséquences d’une quarantaine qui oblige une grande partie de la population à rester chez elle et, ceux qui le peuvent, à augmenter leur consommation Internet. “Le échecs Ils sont toujours à l’aube, le service cesse tout simplement de fonctionner. C’est arrivé presque toute la semaine et en entrant sur Twitter, beaucoup plus de gens ont le même problème “, a-t-il expliqué à Hipertextual.

Pendant la journée, le service, dans ce cas TotalPlay souffre également saturations et chutes de signal, bien que pour des périodes plus limitées, environ 20 minutes. “Avant la mise en quarantaine, je n’ai jamais eu de problème avec le service. Je suppose que puisque nous sommes tous à la maison, nous voulons tous regarder Netflix ou jouer à des jeux vidéo”, a déclaré Allfa. Bien que vous ayez contacté le service TotalPlay à plusieurs reprises, vous n’a reçu aucune réponse il n’a pas non plus résolu ce problème.

Sur Twitter, des incidents ont été partagés avec le même service et l’opérateur a répondu qu’il fournirait l’aide nécessaire via DM. Hipertextual a demandé à TotalPlay plus d’informations sur les échecs enregistrés, mais n’a pas reçu de réponse jusqu’à présent.

@totalplaymx mon internet n’a pas fonctionné depuis hier. J’ai essayé de les contacter par téléphone pour résoudre ce problème mais leur service client n’a rien changé. Et oui, oui je suis à jour avec les paiements donc ce n’est pas le problème. pic.twitter.com/Y8oEQWFgN7

– Sam Hofstetter (@samuhofst) 6 avril 2020

Il y a quelques semaines, les opérateurs ont publié un message indiquant que deux semaines après que de nombreuses entreprises ont commencé à mettre en œuvre le télétravail, aucun incident majeur n’a été signalé mais, au moment où un phase 3 -dans lequel le confinement obligatoire est effectué- il est possible que des saturations aient été enregistrées dans le réseau. De plus, ils ont recommandé aux Mexicains utiliser Internet de manière modérée et, par exemple, essayez d’éviter de regarder des vidéos tout au long de la journée et priorisez leur utilisation à des fins d’information, d’éducation ou de santé.

Les problèmes de connexion à Internet dans certains endroits du Mexique étaient déjà un problème avant la pandémie

Des défaillances techniques pourraient survenir notamment dans les endroits où l’infrastructure est moins résistante et moins la plage du signal. À mesure que les mesures de confinement augmenteront, la quarantaine sera plus sévère dans des villes ou des zones spécifiques avec une couverture moindre. “Cette situation n’est pas seulement due à la pandémie, nous l’avons déjà eue. La contingence atteint d’abord les grandes villes et s’étendra aux villages, où elles pourront bénéficier d’un service plus lent et plus limité, mais comme auparavant”, a-t-il déclaré. cela signifie Enrique Culebro, président de l’Association of Internet.mx.

C’est le cas de Ramsès. Le programmeur, qui vit à Guanajuato, a eu problèmes internet depuis 2012. “A cette époque, dans le quartier où j’habite, il n’y avait pas d’Internet par câble, uniquement par satellite et ils m’ont offert 2 Mo de vitesse pour un prix très élevé”, a-t-il expliqué. Plus tard, un autre opérateur est venu et lui a offert 10 Mo, mais le problème est venu avec la quarantaine. “La consommation massive d’Internet rend les connexions affectées, ajoutant que mes parents sont venus de Mexico pour quarantaine ici avec moi et ne s’y exposent pas tellement. Cela m’a conduit à cela la connexion a été considérablement réduite à la fois pour la saturation globale et maintenant pour la saturation locale, et plus parce que je dois travailler via VPN, car mon travail l’exige “, a-t-il déclaré à Hipertextual.

L’opératrice, Telmex Dans ce cas, il a déclaré qu’ils activeront la fibre optique dans leur région afin d’augmenter la vitesse de la connexion. À la date de publication de cet article, ils n’ont pas encore résolu un problème que Ramsès porte souffrant depuis 8 ans mais que la situation causée par le coronavirus s’est aggravée.

Pour le programmeur, cette situation l’empêche d’effectuer son travail de façon satisfaisante. Mais, pour d’autres, la fracture numérique ou la mauvaise qualité de leur service peut conduire à un manque d’informations dans une situation d’urgence comme celle-ci. “Il existe un écart d’accès généralisé et toute stratégie de communication ou effort officiel lié à COVID-19 sera difficile à appliquer, car ils n’atteignent pas l’épaisseur des personnes qui n’ont pas accès à Internet “, a-t-il souligné Iván Martínez, activiste et membre du Réseau de défense des droits numériques (R3D).

À ce jour, il n’y a pas eu un nombre très élevé d’incidents et des experts tels que Martínez ont souligné que des scénarios tels que le scénario actuel sont déjà envisagés par les infrastructures et, dans de nombreux cas, ont perduré, comme cela s’est produit dans certaines régions du Mexique lors du tremblement de terre du 19 Septembre 2017. La saturation peut être un problème mineur pour le mineur, mais pas la fracture numérique.

Au Mexique, cela a plus à voir avec la disponibilité qu’avec la qualité. Des défis comme le bureau à domicile et l’apprentissage à domicile seront quelque peu compliqués. Le problème réside dans les efforts déployés par les universités, les écoles pour l’enseignement à distance et le gouvernement pour communiquer. (…) Les stratégies Internet sont compliquées car des millions de foyers sont connectés, mais ce n’est pas une réalité absolue. Les centres communautaires et les cafés restent les points d’accès à Internet pour beaucoup.

Crise, facteur d’opportunité

La mise en quarantaine peut constituer un danger pour les droits numériques car, outre le manque d’accès à l’information, de fausses campagnes de nouvelles sont également menées ou violations de la vie privée. Mais cette situation peut également créer des opportunités.

Enrique Culebro a expliqué à Hypertextual qu’un effet du coronavirus pourrait être l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’Internet dans le pays. “Ceux qui n’avaient auparavant aucun intérêt à en devenir un peuvent l’avoir maintenant et ceux qui le sont déjà mais qui n’ont pas fait leurs achats en ligne ou qui n’avaient pas de service financier basé sur la technologie sont susceptibles de l’avoir.”

De plus, grâce aussi à la grande pénétration des smartphones dans le pays, cette urgence pourrait être d’augmenter la Commerce électronique. Le président de l’Association of Internet.mx a souligné les possibilités commerciales pour les entraîneurs de gym, les restaurants qui peuvent commencer à vendre leur nourriture via une application s’ils ne le faisaient pas auparavant, et même des services médicaux tels que consultations en ligne. “Aussi pour le économie informelle, comme celui qui nettoie vos chaussures. Il peut vous dire de lui envoyer un message sur WhatsApp et il va chercher les chaussures pour les nettoyer. Cela semble être une utilisation très basique de la technologie, mais ce n’est pas le cas pour de nombreuses personnes. “