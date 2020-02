SAP annonce une croissance massive du déploiement d’Apple, près de 26 000 au total, dont 82% sous Catalina

SAP a été l’un des plus grands partisans de la gestion des produits Apple dans l’entreprise au cours des dernières années et nous avons rendu compte de leurs partenariats avec Apple et Jamf. Aujourd’hui, SAP a annoncé des nouvelles passionnantes pour ceux qui sont partisans d’Apple dans l’entreprise.

Martin Lang, vice-président des services informatiques de la mobilité d’entreprise chez SAP, a annoncé sur Twitter que le nombre d’employés choisissant un Mac pour leur ordinateur avait doublé au cours des quinze derniers mois. Il note que le déploiement est désormais à 26 000 et 82% d’entre eux utilisent macOS Catalina.

Malgré un début difficile pour Catalina, il est clair que les entreprises le trouvent suffisamment stable pour fonctionner après la publication des correctifs de bogues dans les récentes mises à jour.

Le nombre de collègues SAP qui ont choisi un Mac comme ordinateur principal a doublé au cours des 15 derniers mois, il est maintenant à près de 26K avec 82% d’entre eux exécutant la dernière macOS Catalina #lifeatsap pic.twitter.com/jzSH4LHEUd

– MartinLang (@MartinLang) 3 février 2020

Dans le passé, nous avons expliqué comment SAP travaille avec Apple sur les programmes de RA et d’apprentissage automatique. Nous avons signalé que Jamf est le MDM de choix pour SAP pour la gestion de leurs appareils iOS, macOS et Apple TV. Pour ceux d’entre nous qui aimeraient voir plus d’entreprises déployer Apple dans l’entreprise, cela devrait être une excellente nouvelle. Nous avons parcouru un long chemin depuis que seuls le service marketing et les employés de niveau C ont pu utiliser les Mac. Désormais, les employés de tous les jours ont le choix du type d’ordinateur qui leur convient le mieux.

Votre employeur est-il ouvert à un programme où les employés peuvent choisir leur appareil? Cela ferait-il une différence dans la satisfaction de vos employés?

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: