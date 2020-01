Satechi lance l’adaptateur USB-C Slim avec Ethernet, 60 W de charge et emplacements SD

Satechi est sorti aujourd’hui avec un nouvel adaptateur USB-C destiné et gardant les choses minimales sans abandonner les E / S comme les emplacements pour cartes Ethernet et SD. Le nouvel adaptateur multi-ports USB-C Slim est disponible dès maintenant et peut être le plus attrayant pour les propriétaires de MacBook Pro et MacBook Air 13 pouces.

Satechi a détaillé le nouvel adaptateur USB-C Slim dans un communiqué de presse aujourd’hui:

L’adaptateur combine en toute transparence sept ports en un seul appareil compact et élégant, de sorte que les utilisateurs peuvent emporter leur espace de travail en déplacement et ne plus se soucier des connexions Internet irrégulières.

Alors que de nombreux adaptateurs minces laissent de côté des ports comme Ethernet, HDMI ou des emplacements pour carte SD, l’USB-C Slim de Satechi les garde tous.

Quelques choses à garder à l’esprit avec la petite empreinte, la sortie HDMI 4K est plafonnée à 30 Hz et la sortie USB-C PD max est de 60 W, ce qui en fait le mieux adapté aux plus petits MacBook d’Apple.

Spécifications de l’adaptateur multi-ports mince USB-C:

Gigabit Ethernet

HDMI 4K à 30 Hz

Charge USB-C PD @ 60W

2 ports USB-A 3.0

lecteurs de carte micro / SD (UHS-I)

Profil mince

Disponible en noir, argent ou gris sidéral

L’adaptateur multi-ports mince USB-C de Satechi est disponible au prix de 79,99 $ directement auprès de la société ainsi que de sa boutique Amazon.

