Saturday Night Live obtient de nouveaux crédits d’ouverture pour le spectacle de quarantaine à domicile

Agrafe NBC Saturday Night Live est revenu ce week-end avec son premier spectacle depuis la fermeture de la pandémie de coronavirus. Cependant, dans une première pour la série, le spectacle a été réalisé sans enfreindre aucune règle de distanciation sociale et a plutôt impliqué des acteurs et des musiciens filmant dans leurs propres maisons. Le dernier épisode en direct de SNL a été diffusé le 7 mars, avec Daniel Craig comme animateur et The Weeknd comme invité musical. Ironiquement, Craig était là pour promouvoir son dernier film de James Bond, No Time to Die, qui a été reporté au mois de novembre seulement trois jours avant son animation. Cependant, cela n’a pas empêché l’acteur de participer à un sketch de Bond.

Comme la ville de New York a été particulièrement touchée par le coronavirus, Saturday Night Live et plusieurs émissions de fin de soirée filmées dans la ville ont été parmi les premières séries télévisées à arrêter de travailler. Cependant, avec l’épisode de ce week-end, SNL a suivi ce que de nombreux autres hôtes avaient déjà commencé à faire: produire du contenu à partir de leurs maisons. En fait, presque tous les hôtes en fin de soirée sont revenus d’une manière ou d’une autre, parfois avec des enfants ou d’autres personnes impliquées. Beaucoup s’y sont adonnés en produisant des vidéos plus courtes au début, avant de revenir aux épisodes complets. Conan O’Brien a été l’un des premiers à revenir, mais d’autres ont rapidement emboîté le pas.

Cette semaine, Saturday Night Live a rejoint le club et en a profité avec une toute nouvelle série de génériques d’ouverture. En eux, une carte de titre avec “Saturday Night Live At Home” apparaît, tout en montrant le groupe SNL jouant à partir de leurs maisons individuelles. Les apparences des acteurs suivent le même format que d’habitude, sauf dans cette version des crédits, chaque personne est représentée en train de faire des tâches à la maison comme arroser ses plantes ou manger, avec certains de leurs enfants et animaux de compagnie faisant des apparitions. Le générique d’ouverture montre également l’invité musical, Chris Martin, et l’animateur, Tom Hanks, dont aucun n’a été annoncé à l’avance. Découvrez les nouveaux crédits du Saturday Night Live ci-dessous:

L’apparence de Hanks est particulièrement pertinente, étant donné qu’il a été la première célébrité majeure à révéler un diagnostic de coronavirus. Lui et sa femme, l’actrice Rita Wilson, ont contracté le virus en Australie et s’y sont isolés. Hanks a offert des mises à jour tout au long de leur bataille contre la maladie, révélant finalement le 28 mars que lui et Wilson étaient rentrés chez eux et avaient trouvé refuge sur place. D’autres célébrités qui ont eu le coronavirus comprennent Idris Elba, Andy Cohen et l’ancre de . Chris Cuomo.

Alors que Saturday Night Live a marqué l’histoire avec son émission cette semaine, il est logique que la série ait changé son intro habituelle. C’était un bon moyen de rappeler aux spectateurs que, même s’il ne s’agissait pas d’un spectacle traditionnel, il y avait encore beaucoup à attendre. La révélation de Tom Hanks et Chris Martin a également fait un moment amusant et un régal surprise pour le public. Il est difficile de savoir à ce stade si ce type de spectacle est durable ou mieux en tant que pièce unique, mais il semble que les fans se connecteraient si Saturday Night Live continue d’offrir des spectacles à domicile.

