«Saturday Night Live» revient ce week-end avec une émission produite à distance – .

Saturday Night Live revient dans l’air ce week-end avec une nouvelle émission, après la suspension de la production des émissions à la mi-mars – alors que le pire de la crise des coronavirus commençait tout juste à frapper les États-Unis.

Conformément à l’ordre de rester à la maison à New York, qui en tant qu’Etat a plus de cas de coronavirus en ce moment que tout autre pays dans le monde, le nouveau spectacle SNL de samedi sera produit par des membres d’équipage et des acteurs travaillant à distance.

Après avoir suspendu la production le mois dernier alors que la crise des coronavirus a explosé en une véritable catastrophe à travers les États-Unis, Saturday Night Live est à nouveau de retour et se prépare à diffuser une nouvelle émission ce week-end.

Bien sûr, la partie «live» du nom prendra un nouveau sens, puisque le spectacle sera organisé à distance, car les acteurs et l’équipe restent en quarantaine chez eux à New York – qui compte désormais plus de cas de coronavirus que dans tout autre pays dans le monde. En ce qui concerne ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la première nouvelle émission de SNL depuis que la pandémie l’a forcé à disparaître, elle comprendra sans aucun doute des éléments familiers comme le segment Weekend Update, mais au moment de la rédaction de cet article, NBC n’avait pas publié de détails sur un hôte ou un acte musical.

Pourtant, ce sera un divertissement de plus comme les quarantaines de coronavirus ont traîné dans un deuxième mois. Le retour de SNL suit également le retour à la maison d’émissions de fin de soirée comme Jimmy Fallon et Conan O’Brien, les hôtes ayant recours à les produire à la maison – apportant une sorte d’intimité et de familiarité étrange mais bienvenue à la place de l’ancienne production brillante des émissions valeurs.

Et ce n’est pas vraiment un grand changement pour SNL, qui – bien que la partie “live” du nom puisse vous faire penser que c’est live et se produit à ce moment, c’est en fait ce qu’ils appellent live to tape. L’émission, à l’exception des émissions spéciales, est filmée quelques heures avant sa diffusion, bien qu’elle soit “en direct” dans le sens où elle est filmée devant un public au siège de NBC à New York.

Il y aura sans aucun doute beaucoup de blagues sur notre situation actuelle, impliquant des visioconférences et des conférences téléphoniques à domicile, de nombreuses livraisons de repas et des ajustements à la façon dont nous faisons l’épicerie, ainsi que tous les autres changements dans notre vie quotidienne que les gens ont eus. pour s’y habituer. Mais en plus de l’humour, c’est aussi un virus grave et mortel qui a coûté la vie à des milliers d’Américains, donc le spectacle sera également l’occasion de rassembler le pays comme SNL l’a souvent fait lors d’autres moments de tragédie nationale. Il l’a fait après les attentats du 11 septembre, par exemple, et en 2017, l’invité musical Jason Aldean a joué I Won’t Back Down de Tom Petty en l’honneur des victimes du tournage de Las Vegas.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

