Sauvegardez vos fichiers et passez à votre nouveau Mac

Vous avez réussi à remplacer votre Mac et avec lui viennent les changements, lorsque vous avez le modèle de votre choix, vous devez vous mettre au travail et transférer vos données. Pour cela, vous devez faire une sauvegarde et réussir à les emmener sur votre nouveau Mac. Les outils pour cela sont inclus avec macOS et pour cela si vous achetez un nouveau Mac, Apple déplacera vos données gratuitement.

Pour votre sauvegarde, Apple vous permettra de les migrer gratuitement

Si vous ne souhaitez pas transférer toutes vos données par vous-même, un employé d’Apple peut le faire pour vous. Vous ne devez prendre votre ancien Mac que lorsque vous achetez le remplacement. Apple facturait 99 $ pour un tel service, mais il est maintenant entièrement gratuit pour quiconque achète un nouveau Mac.

Les modèles MacBook et Mac mini exécutent cette procédure et cela a du sens. Cependant, quand il s’agit d’un ancien iMac ou Mac Pro, il est préférable de transférer vos données à la maison.

Quelles sont vos options?

Apple a un outil appelé Migration Assistant sur macOS, il peut vous aider avec votre sauvegarde et votre transfert de données. Avec l’aide de l’assistant de migration, vous pouvez transférer des données de trois manières différentes:

Mac à Mac, sur le réseau local ou avec une connexion sans fil locale entre machines. Mac à Mac, en utilisant le mode disque de destination et un câble. Ainsi que la restauration à partir d’une sauvegarde Time Machine stockée sur un disque externe.

Il y a certaines choses que vous devez garder à l’esprit si vous souhaitez utiliser la première option. Si les deux machines exécutent macOS Sierra ou une version ultérieure, vous pouvez effectuer un transfert sans fil à l’aide d’une connexion WiFi locale. Cette connexion se fait directement entre les machines et ne nécessite donc pas que les deux machines soient connectées au même réseau.

Si votre Mac est plus ancien et uniquement compatible avec OS X El Capitan, vous devez vous assurer que les deux machines sont connectées au même réseau. Vous pouvez le faire via WiFi ou pour de meilleurs résultats, vous devez utiliser un câble Ethernet. Cet assistant de migration vous permettra de transférer des données à partir de Mac précédents exécutant OS X Snow Leopard 10.6.8 ou version ultérieure.

Si vous n’êtes pas sûr de la version de macOS ou OS X sur laquelle votre Mac fonctionne, vous devez cliquer sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche de l’écran, puis sélectionner «À propos de ce Mac». Vous devriez pouvoir voir le nom et le numéro de version du système d’exploitation actuel sur l’onglet Présentation.

1.- Sauvegarde Mac vers Mac sur le réseau

L’une des méthodes les plus simples ne nécessite pas de câbles ou de lecteurs externes pour transférer le contenu de votre Mac via une connexion réseau. Malgré la simplicité, c’est le moyen le plus lent pour migrer vos données vers un nouveau Mac.

Lorsqu’il y a beaucoup de données, si le transfert est supérieur à 200 Go, vous devez considérer que cela prendra plusieurs heures. Vous devrez peut-être même attendre la nuit.

Une chose qui vous donne un avantage est d’utiliser une connexion réseau filaire. Un transfert filaire offre non seulement une plus grande confiance, mais il est également beaucoup plus rapide. Une connexion filaire signifie que vous avez des ordinateurs nouveaux et anciens connectés à votre routeur via un câble Ethernet.

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’une connexion Internet pour effectuer votre transfert. De cette façon, vous pouvez déplacer temporairement votre équipement réseau pour accélérer le transfert.

Vous devez suivre ces étapes pour transférer vos données de Mac à Mac via le réseau

Sur votre ancien Mac, vous devez démarrer l’assistant de migration et cliquer sur “Continuer”. Choisissez “Vers un autre Mac” lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur “Continuer”. Sur votre nouveau Mac, vous devez démarrer l’assistant de migration et cliquer sur “Continuer”. Choisissez «À partir d’un Mac, d’une sauvegarde Time Machine ou d’un disque de démarrage» lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur «Continuer».

Vous devez choisir l’icône Mac lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur “Continuer”. Vous devez maintenant noter le code de sécurité et vérifier qu’il correspond à celui de votre ancien Mac. Sélectionnez le type d’informations que vous souhaitez transférer depuis votre ancien Mac, puis cliquez sur “Continuer”.

De même, vous devez sélectionner “Vers un autre Mac” dans l’Assistant Migration. Il ne vous reste plus qu’à attendre la fin du transfert. Si vous transférez vers un Mac où vous partagez le même compte utilisateur, il vous sera demandé de changer le nom ou de remplacer le compte utilisateur sur votre nouveau Mac. Si vous choisissez de remplacer le compte, toutes les données seront supprimées mais en tant que Mac est nouveau, cela ne devrait pas vous intéresser.

2.- Mac à Mac par câble

Le mode disque de destination est un outil beaucoup plus rapide que le transfert du contenu de votre lecteur sur le réseau. En connectant votre ancien Mac directement au nouveau avec un câble haute vitesse, vous pouvez réduire considérablement le temps de transfert global.

Le mode disque de destination fonctionne via Thunderbolt 3, USB 3.0 ou version ultérieure, Thunderbolt 2 et FireWire. Lorsqu’ils sont compatibles USB 3.0, vous devez utiliser un Mac 2012 ou version ultérieure si vous souhaitez vous connecter via USB Type-A. Sur votre nouveau Mac, vous devrez utiliser un connecteur USB Type-C.

Il y a certaines choses que vous devez prendre en compte:

1.- Vous pouvez connecter Thunderbolt 3 à Thunderbolt 3. Également de Thunderbolt 3 à USB 3.0 Type-C avec un câble Apple Thunderbolt 3 (USB-C).

2.- Si vous copiez depuis une interface Thunderbolt 2, vous pouvez utiliser un câble Thunderbolt 2 standard avec l’adaptateur Thunderbolt 2 vers Thunderbolt 3 (USB-C).

3.- Pour que vous puissiez copier d’un USB de type A vers un USB de type C, assurez-vous d’utiliser un câble qui prend en charge USB 3.0 ou version ultérieure car USB 2.0 ne fonctionnera pas.

4.- Vous ne pouvez pas utiliser le câble USB Type-C que vous utilisez pour charger votre MacBook.

5.- Vous devez redémarrer votre ancien Mac en mode disque de destination pour que cela fonctionne. Lorsque vous faites cela, vous devez monter le lecteur de votre ancien Mac sur votre nouveau Mac. Il apparaît donc comme un périphérique externe. Si vous avez protégé votre disque avec le chiffrement FileVault, vous devez entrer le mot de passe pour le déchiffrer lors du montage.

Vous devez suivre ces étapes pour transférer des données de Mac à Mac par câble

Vous devez connecter le câble de transfert de votre ancien Mac au nouveau Mac. De même, allumez votre ancien Mac et vous devez maintenir la touche “T” enfoncée pendant qu’il démarre. S’il est déjà activé, vous devez aller dans Préférences Système – Disque de démarrage puis cliquer sur “Mode disque cible”. Vous devez attendre qu’il redémarre.

Sur votre nouveau Mac, vous devez attendre que le lecteur de votre ancien Mac apparaisse. Vous devez saisir votre mot de passe FileVault, si demandé. Si vous ne voyez pas l’ancien Mac, vous devez démarrer l’Utilitaire de disque et vérifier la barre latérale. Ensuite, vous devez sélectionner le volume lorsqu’il apparaît, cliquez sur Fichier, Monter, puis saisissez votre mot de passe FileVault.

Le lecteur étant monté, vous devez démarrer l’assistant de migration, puis cliquer sur “Continuer”. Maintenant, vous devez choisir “Depuis Mac, Sauvegarde Time Machine ou Disque de démarrage” lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur “Continuer”.

Cliquez sur l’icône du disque de démarrage correspondant. Vous devez sélectionner les données que vous souhaitez transférer sur votre nouveau Mac puis cliquer sur “Continuer”. Cliquez sur “Target Disk Mode”.

Vous n’avez toujours pas fait apparaître votre ancien Mac? Assurez-vous que vous utilisez le câble ou l’adaptateur approprié pour connecter les deux machines. De cette façon, vous obtiendrez les meilleurs résultats avec les connexions Thunderbolt 2 ou 3, pour cela, vous ne devez utiliser que des câbles de marque Apple.

Le temps de transfert dépendra finalement du câble que vous utilisez. Les câbles en cuivre actifs Thunderbolt 3 sont chers. Cependant, ils offrent des vitesses allant jusqu’à 40 Gbps. Les câbles Thunderbolt 2 en fournissent environ la moitié, tandis que les ports USB 3.1 et 3.0 gèrent respectivement 10 Gbit / s et 5 Gbit / s.

Une fois le transfert terminé, vous devez éjecter le lecteur de votre ancien Mac comme vous le feriez pour tout autre.

3.- À partir d’une sauvegarde Time Machine

Ce mécanisme de transfert de données est idéal si vous utilisez Time Machine pour sauvegarder votre Mac sur un disque externe. Tout ce que vous avez à faire est de connecter votre lecteur de sauvegarde à votre nouveau Mac, puis d’importer vos données avec l’assistant de migration.

Assurez-vous de créer une sauvegarde Time Machine mise à jour sur votre ancien Mac avant de continuer. Cette méthode est également généralement plus rapide lorsque vous utilisez une connexion réseau. Surtout si vous avez un lecteur prenant en charge USB 3.0 ou version ultérieure.

Suivez ces étapes pour pouvoir transférer vos données à partir d’une sauvegarde Time Machine:

1.- Sur votre nouveau Mac, vous devez démarrer l’assistant de migration puis cliquer sur “Continuer”. Choisissez «À partir d’un Mac, d’une sauvegarde Time Machine ou d’un disque de démarrage» lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur «Continuer».

2.- Lorsque vous voyez une liste des copies de sauvegarde disponibles, vous devez en sélectionner une. Vous devez sélectionner les données que vous souhaitez transférer depuis votre ancien Mac, puis cliquer sur “Continuer”.

3.- N’oubliez pas d’éjecter en toute sécurité votre unité Time Machine. Pour ce faire, vous devrez reconfigurer Time Machine si vous avez l’intention d’utiliser cet appareil pour effectuer une sauvegarde de votre nouveau Mac.

