Sauver le toit à Key Arena est une merveille de rénovation de 44 millions de livres – .

Regardant le toit de Key Arena à Seattle mardi alors que la construction se poursuit ci-dessous pour construire un nouveau complexe sportif et de divertissement. (Photo . / Kevin Lisota)

Avant qu’une rondelle ne tombe pour le hockey professionnel à Seattle, le sol devait abandonner en dessous de Key Arena afin de préserver la ligne de toit du bâtiment historique. Cette stipulation a présenté aux travailleurs de l’ingénierie et de la construction un défi de rénovation de 44 millions de livres, et mardi, ils ont montré leurs progrès dans la tâche.

Le toit existant, conçu à l’origine par l’architecte Paul Thiry pour l’Exposition universelle de Seattle de 1962, a été détaché de 20 colonnes en Y en béton d’origine et de quatre gigantesques contreforts qui le soutenaient auparavant. Il est maintenant “flottant” au-dessus du site de construction, soutenu par 72 colonnes en acier temporaires, des poutres transversales et une structure de renforcement en acier appelée “béquille”.

Les travailleurs doivent retirer 600 000 verges cubes de saleté pendant l’excavation du bol de l’aréna, ce qui mettra le nouveau bol à 53 pieds sous terre et rendra le site presque le double de la taille de la clé.

Ken Johnsen, vice-président exécutif de la construction d’Oak View Group, la société qui dirige le projet, a déclaré que les travaux d’excavation étaient aux trois quarts, qui devraient être achevés en février.

«2019 était [about] en baisse, 2020 est en hausse », a déclaré Johnsen. «La très bonne nouvelle est que nous avons atteint un creux dans la partie nord du projet et avons commencé à couler des fondations et à remonter.»

Le travail des semelles en béton à Key Arena a été temporairement remplacé par des supports en acier. (Photo . / Kevin Lisota)

Johnsen a déclaré que le toit planait pratiquement comme un “aéroglisseur de Star Wars”, attendant que le nouveau bâtiment – “la meilleure arène du pays” – se lève en dessous et se reconnecte.

Le toit suspendu est doté de capteurs et a été conçu pour résister au vent et à l’activité sismique. Johnsen a déclaré qu’il y avait des défis chaque jour sur ce projet unique.

“Le toit … J’exagérerais si je ne disais pas qu’il y a eu plusieurs fois des gens qui ont incliné la tête et ont dit:” Comment ferions-nous cela? “”, A déclaré Johnsen.

(Photo . / Kevin Lisota)

(Photo . / Kevin Lisota)

Key Arena était le domicile de la franchise NBA de la ville, le Seattle SuperSonics, ainsi que le terrain du Seattle Storm de la WNBA.

PRÉCÉDEMMENT: Leader clé de la rénovation de l’arène sur sa vision de la technologie, de la sécurité, des sports électroniques et plus encore

L’emplacement dans le quartier inférieur de Queen Anne est à quelques pâtés de maisons du principal centre technologique de South Lake Union à Seattle – qui abrite des bureaux pour des milliers de travailleurs sur Amazon, Google, Facebook, Apple et plus encore.

Le vétéran de l’industrie du sport, Tim Leiweke, dirige Oak View Group, qui a obtenu l’approbation du conseil municipal de Seattle en 2017 pour construire l’aréna rénové. Un prix initial de 660 millions de dollars a dépassé 900 millions de dollars, selon le Seattle Times.

Le projet à financement privé devrait être terminé à l’été 2021 à temps pour la saison inaugurale de hockey de la LNH à Seattle.

Un rendu de la nouvelle arène de Seattle Center. (Image de groupe Oak View)