Sauvez votre prince dans ‘Kings of the Castle’, le nouveau jeu sur Apple Arcade

Apple a encore une fois ajouté un nouveau jeu à Apple Arcade juste avant le week-end. Le titre de cette semaine est “ Kings of the Castle ”, un speedrunner de Frosty Pop Games où vous incarnez une princesse qui doit se frayer un chemin à travers des pièges, des ennemis et des obstacles pour sauver son prince des griffes d’un dragon maléfique.

“Le dragon Zantorian a enfermé le prince Rupert dans une tour de château sur une île dangereuse et mystérieuse. Lord Baldor dépêche la princesse pour enquêter sur le territoire hostile et inconnu et sauver le prince. En tant que princesse, vous devez utiliser votre vitesse, votre courage et sens avisé de la direction pour sauver le prince. Évitez les pièges, combattez les ennemis, sautez par-dessus les obstacles et collectez des pierres précieuses tout au long de votre voyage pour payer une rançon pour le retour du prince en toute sécurité. Mais faites-le vite. Le dragon a faim! Kings of the Castle est une mission de sauvetage colorée et une course de vitesse que vous pouvez jouer seul ou avec votre famille et vos amis en mode multijoueur.

La première version du jeu comprend deux niveaux d’îles, six pistes de vitesse différentes et un support multijoueur multiplateforme. Le jeu peut être joué en modes solo et multijoueur, fonctionne avec un contrôleur de jeu comme la Xbox One S ou PlayStation Dualshock 4, et est disponible pour jouer sur iPhone, iPad, iPod touch et Apple TV.

Frosty Pop Games a déjà publié un certain nombre de titres sur Apple Arcade, notamment The Get Out Kids, The Pinball Wizard, Big Time Sports et Don’t Bug Me !.

‘Kings of the Castle’ est disponible aujourd’hui sur l’App Store avec un abonnement Apple Arcade. Apple Arcade est le service d’abonnement aux jeux d’Apple qui héberge plus d’une centaine de jeux pour 4,99 $ par mois pour toute votre famille.

