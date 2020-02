«Save the Internet» vise à garantir la neutralité du Net au Mexique

La neutralité du net C’est une question qui est suspendue depuis plus de cinq ans Mexique. Après la réforme de la loi fédérale sur les télécommunications en 2014, la Institut fédéral des télécommunications (IFT) était chargé d’émettre des lignes directrices pour garantir la neutralité, ce qui a fini par se faire jusqu’en décembre 2019.

Le projet de directives de gestion du trafic proposé par l’IFT fait tout sauf garantir la neutralité du net, donc une coalition formée d’organisations et d’entreprises telles que R3D, Creative Commons Mexico, Wikimedia, Mozilla Mexico et plus, a lancé le Sauvez la coalition Internet encourager la participation à la consultation publique sur ce document.

Via un site Internet où il est proposé des informations sur la manière dont le plan viole la neutralité du réseau, garantit la priorisation payée, l’atteinte à la vie privée et la censure, les gens peuvent remplissez un formulaire avec vos commentaires et envoyez-les à l’IFT. Étant donné que la proposition est en consultation publique jusqu’au 6 mars, les utilisateurs auraient un peu moins d’un mois pour faire entendre leur voix.

Pourquoi la proposition IFT viole-t-elle la neutralité du Net au Mexique?

L’avant-projet de directives de gestion du trafic comprend cinq chapitres dans lesquels les politiques de gestion du trafic et administration du réseau auxquels les sociétés qui fournissent des services Internet doivent être soumises. Le problème est que la plupart d’entre eux permettent aux fournisseurs d’accès Internet de contrôler le trafic.

Le plus évident est l’article 5, qui permet à des entreprises telles que Izzi, Telmex, TotalPlay et d’autres fournisseurs, mettre en œuvre des politiques pour limiter, restreindre, dégrader, filtrer ou bloquer l’accès au contenu, aux applications ou aux services aux utilisateurs finaux. Ce qui précède peut être en cas de congestion du réseau, de situations d’urgence et de sécurité nationale ou à la demande expresse de l’autorité compétente.

Les articles 3, 7 et 8 de l’avant-projet permettent également d’appliquer des pratiques de gestion du trafic et rendent les utilisateurs vulnérables “services différenciés” pour accéder à certains contenus, qui porte atteinte à la liberté de choix des citoyens. Fournisseurs Internet pourrait accorder un traitement préférentiel en échange de la consommation de contenus, d’applications ou de services spécifiques.

Selon Save Internet, IFT guidelines nou envisager des mesures de transparence et de surveillance suffisantes prévenir et sanctionner que les entreprises violent la neutralité du réseau.

Le formulaire est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent participer pendant la période de consultation ouverte de l’IFT, qui se termine le 6 mars 2020.

👇 Plus en hypertexte