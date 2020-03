Savez-vous combien de temps le Covid-19 peut survivre sur votre clavier? Tenez-en compte

Le clavier de votre ordinateur est l’une des choses fondamentales que beaucoup de gens utilisent pour pouvoir travailler. Cependant, savez-vous combien de temps le virus covid-19 survit sur cette plate-forme?

Avez-vous ramené votre clavier à la maison pour le télétravail? Désinfectez-le plus tôt. Divers pays sont confrontés à l’expansion du virus connu sous le nom de covid-19, certains d’entre eux ont imposé une quarantaine obligatoire, la fermeture des frontières, éviter le transit, etc. Mais cela ne suffit pas. Les gens devraient également prendre conscience de garder non seulement leurs mains propres, mais aussi leurs ustensiles de travail.

L’un des principaux appareils qui nous permet de rester connectés est l’ordinateur. Grâce à lui, vous pouvez effectuer des milliers de transactions, écrire des documents, accéder à Internet, connecter nos applications, etc. Savez-vous que le coronavirus peut également être sur votre clavier?

Si une personne avec covid-19 éternue sur votre clavier, il y a un certain temps pour qu’une autre personne, qui utilise le même appareil, contracte le virus simplement en touchant la plate-forme.

La plupart des claviers PC sont en plastique, étant la principale source de contamination non seulement par les virus, mais aussi par les bactéries.

Dans le cas du coronavirus, il peut rester sur un clavier en plastique pendant plus de 5 jours.

Comment nettoyer mon clavier?

Pour nettoyer le clavier de notre ordinateur, la première étape consiste à le débrancher ou à l’éteindre s’il s’agit d’un appareil sans fil. Une fois cela fait, il faut trouver un chiffon qui ne libère aucun fil.

Ensuite, nous utiliserons de l’alcool isopropylique à 70% mélangé à un peu d’eau. Cependant, si nous n’avons pas ce produit, les lingettes désinfectantes sont également une option pour désinfecter notre ordinateur.

Dans cette étape, nous devons faire attention à ne pas humidifier excessivement le chiffon, car il n’est pas recommandé que lors du passage à travers le clavier il y ait des gouttes dessus. Pour nettoyer les touches en profondeur, nous pouvons utiliser des tampons d’oreille.

Enfin, il est important de bien sécher la surface, en éliminant complètement tout type d’humidité. De même, il est conseillé de ne pas connecter l’ordinateur immédiatement après et d’attendre quelques minutes avant de le refaire.

