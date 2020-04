Savez-vous comment protéger les informations de votre téléphone?

Il suffit de passer une journée dans une rue animée, d’entrer dans une cafétéria ou de voyager en transports en commun: partout où nous regardons, il y a des gens qui utilisent leur téléphone portable. Son utilité a tellement augmenté ces dernières années qu’elle a même nui à l’utilisation d’autres équipements tels que les ordinateurs.

L’essor des applications mobiles et la facilité avec laquelle nous pouvons opérer instantanément à partir de notre téléphone ont beaucoup évolué ces dernières années. Par exemple, avec l’arrivée récente de Disney +, nous avons seulement besoin d’un smartphone ou d’une tablette pour vous inscrire sur le service et commencez à profiter de votre contenu en streaming en même temps. Un processus qui, au total, prend quelques secondes.

Cependant, la croissance de l’utilisation du téléphone mobile conduit également à la croissance du stockage d’informations plus sensibles et précieux que, s’il tombe entre de mauvaises mains, il peut nous être très nocif. Pour ce faire, il n’est pas seulement nécessaire d’avoir un système de mot de passe robuste qui rend difficile pour les personnes qui cherchent à voler ou à accéder à ces données. Il est également très important de disposer d’un système de sécurité qui protège le téléphone à la fois logiciel et matériel.

Voilà ce que Samsung fait sur leurs appareils, de la main de Samsung Knox, créer un conteneur sécurisé infranchissable et cryptant et protégeant les données incluses.

Bien que Samsung Knox soit né dans le monde des smartphones, comme l’IoT et le déploiement de nouvelles technologies comme les réseaux 5G, le nombre d’appareils connectés à Internet augmente. Pour cette raison, Samsung déploie déjà Samsung Knox dans davantage de gammes de produits, telles que les tablettes, les appareils portables, les téléviseurs et autres appareils intelligents.

Pendant le processus de démarrage, si l’appareil détecte un accès non autorisé, il bloque l’espace sécurisé sur le téléphone où les informations importantes sont stockées.

En participant pleinement à la fabrication et au développement de leurs appareils, Samsung Knox met en œuvre des mesures de sécurité dans toute son architecture, matériel et logiciel. Evite également les accès non autorisés au noyau et la modification du code.

Dans le cas où le téléphone tombe entre de mauvaises mains et pour éviter que les mesures de sécurité ne soient violées, lors du processus de démarrage s’il détecte un accès non autorisé, bloque l’espace sécurisé du téléphone, la soi-disant zone de confiance, gardant vos informations cryptées et hors de l’accès des autres personnes.

Avec toutes ses mesures de sécurité, Samsung Knox a reçu des certifications de nombreux organismes de la matière dans chaque pays du monde, tels que le Centre Cryptologique National (CCN) dans le cas de l’Espagne.

Parmi les derniers appareils ayant reçu la certification CCN figurent le téléphone Samsung Galaxy Note 10 et la tablette Galaxy Tab Active 2. Bien que ces derniers aient été les derniers à recevoir cette certification, tous les appareils Samsung lancés sur le marché sont conformes les exigences de sécurité requises.

Samsung Knox n’est pas seulement destiné au monde des affaires. Tout utilisateur possédant un appareil Samsung peut enregistrer ses informations de manière sécurisée.

En ce qui concerne son champ d’application, il peut sembler que Samsung Knox est uniquement destiné à l’entreprise, et bien qu’une grande partie de ses clients soient des entreprises, également disponible pour les particuliers. Après tout, de plus en plus de personnes stockent leurs informations sur le smartphone et ont besoin des meilleurs outils de sécurité.

Selon les données de l’entreprise elle-même, il existe actuellement plus de milliards d’utilisateurs dans le monde entier qui protègent vos informations les plus précieuses avec Samsung Knox.

Quels sont les utilitaires proposés par Samsung Knox

Les utilisateurs d’appareils Samsung pourront protéger leurs informations les plus précieuses dans différentes applications. Le premier peut être l’un des plus importants aujourd’hui: le paiement mobile.

Payer avec nos smartphones est devenu quelque chose d’essentiel pour de nombreuses personnes. Certaines applications bancaires permettent, via leurs propres identifiants et avec l’utilisation du NFC, d’effectuer des paiements mobiles. Cependant, ce n’est pas le processus le plus sûr.

Samsung Pay et Samsung Pass sont quelques-unes des applications qui stockent à la fois les mots de passe et les données biométriques des utilisateurs dans une zone sécurisée de l’appareil.

Samsung a été l’une des premières sociétés à introduire son propre système de paiement mobile, Samsung Pay. Être une application native de l’appareil lui-même, nos informations bancaires peuvent être protégées de manière plus avancée, en sécurisant les informations de paiement, ce qui est vital en ces temps. Le système de système de surveillance constante garantit que le client Samsung Pay et le cadre de paiement et les informations associées s’exécutent dans un domaine isolé.

La deuxième application protégée par Samsung Knox est Samsung Pass, où tous les mots de passe et enregistrements biométriques sont stockés en toute sécurité de l’utilisateur afin que, lorsque vous devez valider votre identité dans un service auquel vous êtes abonné, ces informations utilisateur soient stockées en lieu sûr.

La troisième application de Samsung Knox s’appelle Secure Folder, l’une des applications qui sont dans Knox depuis le plus longtemps. Grâce à lui, l’utilisateur peut “supprimer” un dossier de son écran d’accueil et l’entrer dans le dossier sécurisé afin que inaccessible à quelqu’un en dehors du téléphone. Dans ce dossier, nous pouvons stocker n’importe quel fichier ou image que nous voulons, et il ne sera accessible que si nous débloquons une couche de sécurité supplémentaire.

Si vous souhaitez savoir comment utiliser Samsung Knox sur votre appareil mobile et conserver toutes les informations importantes en toute sécurité, vous pouvez visiter son site Web.