Savez-vous comment utiliser plusieurs moniteurs sur votre Mac? Ici, nous vous expliquons comment

Si vous voulez plus de productivité, vous pouvez connecter plusieurs moniteurs sur votre Mac afin de passer moins de temps à basculer entre les espaces, les ventes et les onglets. Avec macOS Catalina, vous pouvez même utiliser votre iPad comme deuxième moniteur avec la nouvelle fonction “Sidecar”.

Si vous souhaitez que votre ordinateur soit prêt, nous avons cet article sur la façon de garder votre Mac et ses mises à jour à jour, cliquez simplement sur le lien pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin.

Voulez-vous utiliser plusieurs moniteurs sur votre Mac? Choisissez-en un

Tout d’abord, vous devez choisir le bon moniteur pour faire le travail. Nous devons vous dire que votre budget jouera un rôle important dans ce cas, donc d’abord, vous devez décider combien vous voulez dépenser et quelles caractéristiques et fonctions sont les plus importantes pour vous.

Voici quelques éléments que vous devez garder à l’esprit avant de choisir un moniteur:

Résolution: c’est le nombre de pixels affichés à l’écran en même temps. Qui sont mesurés sur deux axes, vous aurez sûrement vu cette mesure: 1920 x 1080. En général, plus la résolution est élevée, meilleure est la qualité de l’image. C’est ainsi que des résolutions plus élevées telles que 4K et 5K nécessitent un matériel plus puissant.

Taille: la plupart des écrans font environ 27 pouces. Les petits écrans de 24 pouces sont toujours populaires auprès des joueurs et des personnes qui ont un espace de bureau réduit.

Des moniteurs plus grands, 32 pouces et ultra-larges sont également disponibles. Votre décision dépend donc en fin de compte de votre budget et de l’espace disponible.

Densité de pixels: il s’agit de la mesure en pixels par pouce (PPI), la densité de pixels en décrit la taille à l’écran. Si la densité de pixels est plus élevée, la qualité d’image sera meilleure, car vous êtes de moins en moins susceptible de voir des pixels individuels.

Type d’écran et de panneau: c’est le principal facteur de qualité et de performance. Vous pouvez choisir un panneau LCD intégré avec la technologie IPS, TN ou VA. En outre, vous pouvez opter pour des panneaux OLED de nouvelle génération si l’argent que vous êtes prêt à dépenser le permet.

Taux de rafraîchissement: fait référence au nombre de fois où l’écran est mis à jour par seconde. Le taux de rafraîchissement est mesuré en Hertz ou Hertz (Hz). Les moniteurs de base prennent en charge 60 Hz, ce qui est bien pour le travail de bureau, la navigation sur le Web ou quoi que ce soit sans images rapides ni travaux de rendu.

De même, la plupart des moniteurs à haute fréquence (144 Hz) sont considérés comme des moniteurs de jeu et seraient excessifs pour ceux qui ne le sont pas et si vous allez l’utiliser pour des tâches quelque peu élémentaires.

Précision des couleurs: Quels profils de couleurs le moniteur prend-il en charge? Si vous utilisez votre moniteur pour des travaux créatifs, tels que l’édition ou la conception de photos et de vidéos, vous en avez besoin avec un degré élevé de précision des couleurs. Vous devriez également envisager d’acheter un outil pour l’étalonnage du moniteur.

Autres caractéristiques: Voulez-vous un moniteur incurvé pour une expérience visuelle pas comme les autres? Que diriez-vous d’un moniteur que vous pouvez utiliser en mode vertical pour le codage ou le développement mobile qui s’incline à 90º? Envisagez-vous de placer le moniteur dans un support VESA?

Pour avoir plusieurs moniteurs sur votre Mac, vous pouvez voir leurs recommandations sur des pages spécialisées

Si vous avez le matériel et le budget pour un moniteur 4K, un moniteur comme le HP Z27 est fortement recommandé sur certains sites Web spécialisés. En outre, vous pouvez obtenir la version réduite de la résolution 1440p à partir du même écran pour un prix modique.

Le géant Apple dit que l’écran du LG Ultrafine 5K est adapté à votre utilisation avec sa dernière gamme d’ordinateurs portables (Macbooks). Cet écran utilise Thunderbolt 3 pour contrôler le moniteur et fournit simultanément 85 watts de charge pour votre ordinateur portable via USB-C. L’écran incurvé XR342CK de 34 pouces d’Acer obtient les meilleures notes pour ultra-large si vous avez l’espace nécessaire.

Votre Mac peut-il gérer plusieurs moniteurs?

Il est important que vous vous assuriez que votre Mac est suffisamment puissant pour pouvoir fonctionner avec n’importe quel écran externe et avec la résolution et le taux de rafraîchissement dont vous avez besoin.

Un moyen simple de le faire est de vérifier les spécifications techniques de votre modèle particulier. Alors pour trouver votre modèle, cliquez sur le logo Apple dans le coin supérieur et à droite de l’écran. Sélectionnez ensuite l’option “À propos de ce Mac”.

En outre, vous pouvez rechercher votre modèle exact sur le site Web d’Apple et cliquer sur “Support”. Tout cela pour voir les spécifications techniques. Dans la section “Support graphique et vidéo” ou une option similaire, vous devriez voir quelque chose comme ce qui est lu ici: “Prend en charge simultanément la pleine résolution native sur l’écran intégré et jusqu’à 2560 x 1600 pixels sur jusqu’à deux écrans externes”.

De même, les modèles récents de MacBook Pro peuvent prendre en charge quatre écrans externes en 4K, et peuvent également prendre en charge deux écrans en 5K. Certains utilisateurs ont réussi à se connecter plus que le nombre d’écrans recommandé, bien que cela se traduise généralement par un impact négatif notable sur les performances.

Vous devez avoir les adaptateurs et dongles appropriés

Selon le Mac que vous utilisez, vous pouvez déjà avoir tout ce dont vous avez besoin pour connecter un moniteur supplémentaire ou 2. Si vous avez un MacBook récent, vous devrez peut-être acheter un concentrateur pour accéder à une sortie HDMI ou DisplayPort.

Il existe 3 types de connexions d’écran que vous êtes le plus susceptible de trouver:

1.- HDMI: la même technologie qui relie les lecteurs Blu-ray et les consoles à votre téléviseur, peut transmettre du son et de la vidéo. Le HDMI 1.4 a une résolution allant jusqu’à 4K à 30 images par seconde (fps), tandis que HDMI 2.0 a une résolution allant jusqu’à 4K à 60 fps.

2.- Connexion DisplayPort: ce type de connexion informatique standard pour les écrans peut également transporter l’audio et la vidéo. Il est souvent utilisé par les joueurs car il dispose d’une connexion à bande passante plus élevée, la connexion DisplayPort permet des vitesses de mise à jour plus élevées et donc plus d’images par seconde.

3.- Thunderbolt: Cette connexion active à haute vitesse est développée par Intel et Apple, qui permet certaines fonctions telles que la livraison de l’alimentation USB pour charger les ordinateurs portables. Il permet également une connexion en chaîne pour connecter plusieurs périphériques Thunderbolt en séquence.

Vous devez faire correspondre votre concentrateur USB-C avec votre type de connecteur. CalDigit produit une mini station d’accueil avec double HDMI et une variété d’autres ports. Vous pouvez également économiser de l’argent et prendre simplement un adaptateur direct, comme l’adaptateur double DisplayPort Thunderbolt 3. Si vous allez connecter les moniteurs via des câbles HDMI ou DisplayPort, n’oubliez pas que vous ne devriez pas dépenser de l’argent pour des câbles coûteux.

Les moniteurs Thunderbolt 3 sont une autre excellente option. Ils utilisent un simple câble Thunderbolt 3 actif, qui charge généralement votre ordinateur portable simultanément. Les câbles officiels d’Apple coûtent environ 40 $ et sont “officiellement” compatibles. Mais vous pouvez trouver des câbles qui coûtent la moitié. Il vous suffit de vous assurer d’obtenir un câble certifié 40 Gbit / s qui prend en charge une charge allant jusqu’à 100 watts.

Vous pouvez également rencontrer des moniteurs DVI et VGA, bien qu’ils soient anciens et obsolètes maintenant. Le DVI à liaison unique ne gère qu’un peu mieux que la résolution 1080p et ne transporte pas l’audio. VGA est une connexion analogique qui n’est presque plus utilisée. Si vous souhaitez connecter un moniteur DVI ou VGA, vous aurez également besoin d’un adaptateur spécifique.

Organisez mieux vos écrans si vous souhaitez avoir plusieurs moniteurs sur votre Mac

Maintenant que vous avez placé vos moniteurs sur votre bureau, que vous les avez déjà branchés et allumés, il est temps pour vous de considérer la section des logiciels. C’est ainsi que vous créez une expérience cohérente entre les écrans. Vous souhaiterez également que le curseur de la souris passe naturellement d’un écran à l’autre et dans la séquence dans laquelle ils sont organisés.

Avec vos écrans externes connectés, accédez à Préférences Système – Écrans. Sur votre écran principal, c’est-à-dire l’écran de votre MacBook ou iMac, cliquez sur l’onglet appelé «Fix».

Tous les écrans détectés sont visibles dans le diagramme qui apparaît. Vous devez cliquer et maintenir un écran pour afficher un contour rouge sur le moniteur correspondant. Décochez l’option “Échantillon miroir” si vous voyez la même image dans les deux.

De la même manière, cliquez et faites glisser vos moniteurs pour les organiser dans le même ordre dans lequel vous êtes assis à votre bureau. Vous pouvez également faire glisser un moniteur de n’importe quel côté de l’écran, même de haut en bas.

Vous devez faire attention au mouvement entre les moniteurs car cela affecte le point auquel le curseur se déplace d’un écran à l’autre. Vous pouvez jouer un peu avec cet arrangement jusqu’à ce que vous soyez pleinement satisfait.

Résolution, profil de couleur et rotation

Avec les Préférences Système – Options d’écran ouvert, vous verrez les paramètres de chaque écran. C’est là que les paramètres changent, ainsi que la résolution et le taux de rafraîchissement.

Vous devez laisser la résolution dans “Par défaut pour cet écran” afin de pouvoir utiliser la résolution native du moniteur, ce que nous recommandons fortement. Vous pouvez également cliquer sur “Mise à l’échelle” pour voir une liste complète des résolutions disponibles.

Si vous utilisez votre moniteur en mode portrait pour le développement mobile ou l’édition de texte, vous pouvez définir l’angle actuel dans le menu déroulant “Rotation”. Selon la façon dont votre moniteur est articulé, vous pouvez choisir entre 90º ou 270º. Si vous retournez votre moniteur pour une raison quelconque, vous pouvez choisir la rotation à 180 °.

Maintenant, vous devez cliquer sur l’onglet “Couleur” pour voir la liste des profils de couleurs pris en charge par votre écran. Vous devez cocher la case “Afficher les profils uniquement pour cet écran” pour afficher une liste des profils pris en charge.

À moins que votre moniteur ne prenne explicitement en charge un profil de couleurs tiers tel qu’Adobe RGB, vous pouvez trouver des couleurs inexactes lorsque vous utilisez d’autres paramètres.

Vous pouvez voir plusieurs moniteurs sur votre Mac et le dock

La position du dock peut poser quelques problèmes lorsque vous utilisez plusieurs moniteurs sur votre Mac. Le dock est censé apparaître uniquement sur l’écran principal ou principal.

Mais la façon dont vous organisez vos écrans peut affecter cette position. Vous pouvez donc changer votre écran principal, allez dans Préférences Système – Écrans. Ensuite, cliquez sur l’onglet appelé “Arrangements”.

L’un des écrans aura une barre blanche en haut de l’écran. Cliquez et faites glisser cette barre blanche pour configurer un autre écran comme moniteur principal. Si vous avez aligné le dock en bas de l’écran, vous devriez maintenant le voir sur votre moniteur principal.

Vous pouvez utiliser votre iPad comme écran avec Sidecar

Si vous avez un iPad compatible avec iPadOS 13, vous pouvez utiliser votre tablette comme écran externe. Vous pouvez même utiliser votre Apple Pencil sur macOS avec des applications compatibles. C’est l’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités de MacOS 10.15 Catalina que vous pouvez télécharger gratuitement sur l’App Store.