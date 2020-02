Scandal Honda, Ford, Renault et Toyota: ces voitures sont défectueuses

La liste des voiture endommagé, ou plutôt défectueux, il s’étire visiblement au toucher même après gué et Renault, deux marques très importantes comme Honda et Toyota. Selon les estimations diffusées sur le net, en fait, on parle d’au-delà 6 millions de véhicules a risque, également avec de graves dommages.

Le discours lié à Ford et Renault est déjà connu depuis un certain temps déjà et traite essentiellement des problèmes inhérents à la batterie (dont les pôles pourraient perdre de l’acide et créer un court-circuit avec le feu possible du milieu) ou de consommation élevée de huile (avec l’usure rapide du moteur qui en résulte); pour avoir une idée des modèles impliqués, nous vous recommandons cependant de lire nos articles précédents.

Quant au monde de Toyota et Honda, le problème est lié à sécurité, en particulier à la gestion défectueuse des coussins gonflables. D’après ce qui a été dit, en effet, ils signaleraient le blocage du mécanisme d’ouverture; lorsque l’utilisateur devait aller le faire fonctionner, il comprenait le paquet métallique, cassant et allant inonder l’habitacle avec gravillon potentiellement très dangereux pour la sécurité générale.

Toyota et Honda: voici les voitures impliquées

Les voitures impliquées, à la maison Toyota, sont les modèles Corolla (vendus de 2011 à 2019), Matric (de 2011 à 2013) et Avalon (de 2012 à 2018). à Hondaau lieu de cela, le risque est d’assister à un interférence électrique ce qui conduirait à la non-ouverture des systèmes de sécurité; tout peut être résolu avec l’installation d’un filtre.

Les modèles concernés sont presque tous de l’ancien millénaire, en particulier Accord, Civic, CR-V, Odyssey et EV Plus enregistrés au maximum 2001.