Scène supprimée du dernier film de Noël: Emilia Clarke a une audition

Une exclusivité Noël dernier La scène supprimée montre Kate d’Emilia Clarke essayant de faire en sorte que son patron “Santa” (Michelle Yeoh) la laisse sauter pour une audition pour Frozen On Ice. Sorti en novembre, Last Christmas est une comédie romantique sur Kate, une jeune femme dont la vie est un gâchis (en raison d’une combinaison de malchance et de mauvais choix) lorsqu’elle rencontre Tom Gold de Henry Golding, un homme gentil qui défie ses perspectives cyniques vers le monde. Le film a été réalisé par Paul Feig et écrit par le dramaturge Bryony Kimmings et Emma Thompson, basé sur une histoire originale inventée par Thompson et Greg Wise.

Après avoir gagné plus de 121 millions de dollars au box-office mondial, Last Christmas est maintenant disponible à regarder à la maison. Le film a frappé Digital le 21 janvier et arrivera sur DVD et Blu-ray dans quelques semaines le 4 février. Universaly promeut actuellement le dernier communiqué de presse de Last Christmas, qui comprendra naturellement des fonctionnalités spéciales comme des scènes supprimées du film. Une de ces séquences est disponible en ligne dès aujourd’hui.

. débute exclusivement ladite scène supprimée de Noël dernier, montrant Kate essayant de beurrer son patron (qui s’appelle “Santa”) dans le magasin de vacances d’hiver toute l’année dans le centre de Londres où elle travaille comme elfe. Vous pouvez le vérifier dans l’espace ci-dessous.

La scène met en évidence le désir de Kate de devenir interprète dans le film, bien qu’elle soit tombée gravement malade et soit presque morte un an plus tôt. La musique, en particulier le travail de George Michael, informe beaucoup du film au-delà du souhait de Kate de poursuivre une carrière de chanteuse professionnelle. Noël dernier tire bien sûr son titre de la chanson de Michael du même nom, mais présente également sa musique tout au long de son exécution. Il touche même à certains des problèmes sociaux qui étaient importants pour le défunt chanteur (qui a donné sa bénédiction au film avant son décès en décembre 2016), en particulier celui des sans-abri. Lorsque Kate rencontre Tom pour la première fois, elle apprend qu’il fait du bénévolat dans un refuge pour sans-abri local.

En plus de supprimer des scènes comme celle illustrée ici, la sortie à la maison de Last Christmas comprend des fonctionnalités supplémentaires telles que la bobine de bêtisier habituelle, ainsi qu’une ouverture et une fin alternatives, et plusieurs fonctionnalités qui se cachent dans les coulisses de la réalisation du film. Parmi ceux-ci, “A Legacy Revealed”, qui explorera comment la chanson “Last Christmas” a inspiré le film. Vous pouvez lire la liste complète des fonctionnalités bonus ci-dessous (qui sont maintenant disponibles sur Digital et avec le Blu-ray et le DVD le 4 février).

Une fin alternativeOuverture alternativeBêtisierScènes suppriméesSpectacle complet “Last Christmas”Directeur en vision – Le réalisateur nominé aux Emmy Awards et acclamé par la critique, Paul Feig, a été repéré hors de propos et dans un cadre à plusieurs reprises. Écoutez attentivement pour entendre ses conseils de réalisateur et jetez un œil à sa tenue de tournage avant-gardiste.Il fait si froid – La chaleur de la joie des Fêtes n’a rien à voir avec l’air glacial de Londres. Découvrez les danses idiotes d’Emilia Clarke et Henry Golding et les garde-robes ridicules utilisées pour rester au chaud pendant le tournage.Essayez de ne pas rire – Dans le film, Kate (Emilia Clarke) et sa mère (Emma Thompson) ont une relation incroyablement tendue – regardez comme aucune des actrices n’est autre que comme elles viennent avec un cas grave de rires.Un héritage révélé – Découvrez comment la chanson emblématique et accrocheuse des fêtes, “Last Christmas”, a été transformée en un film des esprits brillants d’Emma Thompson, de David Livingstone et de Greg Wise.Golding pur – Le personnage d’Henry Golding, Tom, peut être vu rebondir tout au long du film, apportant peps et acclamations sans limites. Écoutez les acteurs et l’équipe qui révèlent que la personnalité d’Henry n’est pas très différente.Session d’enregistrement Emilia – Entrez dans le studio d’enregistrement avec Emilia Clarke et quelques autres acteurs et l’équipe pour assister à la magie derrière la musique de ce film.Lettre d’amour à Londres – Voyage avec le réalisateur Paul Feig et certains acteurs alors qu’ils explorent à quel point la ville de Londres est vraiment magique.Père Noël et son elfe – Obtenez un regard hilarant dans les coulisses de la relation excentrique entre «Kate» (Emilia Clarke) et «Santa» (Michelle Yeoh)12 jours de production – Voyagez aux côtés des acteurs et de l’équipe alors qu’ils documentent personnellement leurs expériences lors du tournage de DERNIER NOËL. Écoutez le réalisateur Paul Feig, les acteurs Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson et d’autres alors qu’ils partagent leurs histoires sur le plateauPaul Feig prend le tram – Avant la nomination d’Emmy, Paul Feig est devenu directeur, il était guide du tramway de Universal Studio en 1981. Montez dans le tramway et vivez une partie de la tournée pendant que Paul prend le relais.Commentaire de fond avec le réalisateur Paul FeigCommentaire de fond avec le réalisateur Paul Feig et la productrice / co-scénariste Emma Thompson

Noël dernier est disponible sur Digital et sortira sur Blu-ray et DVD le 4 février 2020.