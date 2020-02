Scènes clés de l’enquête épique de PBS – .

Le très attendu documentaire PBS Frontline sur l’ascension historique d’Amazon au cours des 25 dernières années a été diffusé mardi soir. L’épisode de deux heures, intitulé Amazon Empire: The Rise and Reign of Jeff Bezos, récapitule une enquête d’un an qui examine l’impact de l’entreprise sur la société.

À chaque tour, Frontline a utilisé des faits, des documents publics et des entretiens avec d’anciens initiés pour contester et, dans certains cas, démolir les réponses usées d’Amazon à ses détracteurs concernant des questions telles que le traitement des travailleurs, la vie privée et la concurrence.

«Tout ce qui est admirable chez Amazon est aussi quelque chose que nous devrions craindre à ce sujet», déclare Franklin Foer, rédacteur à The Atlantic, au début de l’épisode.

Le documentaire nous rappelle l’influence d’Amazon dans diverses industries telles que la vente au détail, le cloud computing, les médias numériques, la publicité, la logistique – et peut-être beaucoup plus à l’avenir, en fonction de sa trajectoire actuelle. Et cela peut passer un peu inaperçu.

“Une fois que vous commencez à connecter les points, vous voyez qu’Amazon construit toutes les infrastructures invisibles pour notre avenir”, a déclaré Amy Webb, PDG de Future Today Institute.

Les cinéastes James Jacoby et Anya Bourg ont réalisé 57 entretiens officiels pour produire le spectacle. Les dirigeants d’Amazon, y compris le chef des consommateurs Jeff Wilke; Dave Limp, chef des appareils; Le chef de l’AWS, Andy Jassy; et d’autres font des apparitions.

Bezos n’est pas interviewé, bien que Frontline ait déterré de nombreuses vidéos du PDG pour illustrer sa perspective et sa philosophie.

Le Washington Post a bien résumé le documentaire: «Ce n’est pas plein à craquer de nouvelles informations, mais cela mène intelligemment et efficacement à une conclusion troublante – qu’Amazon a grandement besoin d’une réglementation corrective d’un gouvernement qui semble, au mieux, indifférent à intervenant et, au pire, docilement technocratique. »

Le documentaire a été diffusé un jour après que Bezos a annoncé qu’il donnerait 10 milliards de dollars pour aider à lutter contre le changement climatique.

Nous avons contacté Amazon pour lui faire part de ses commentaires et mettrons à jour ce message à notre retour.

Voici quelques moments clés de l’épisode Frontline, que vous pouvez regarder sur YouTube et sur le site de PBS:

Siège d’Amazon à Seattle. (Photo .)

Trop de puissance?

L’épisode examine comment Amazon exerce son pouvoir sur les éditeurs de livres, les petites entreprises et les concurrents. Sa position à la fois d’opérateur de marché et de participant est comparable à celle des monopoles ferroviaires.

“Aux yeux de certaines entreprises, Amazon est essentiellement devenu comme les chemins de fer au tournant du siècle dernier, qui contrôlaient le flux du commerce à travers le pays”, dit le narrateur.

L’acquisition par Amazon de sociétés telles que Whole Foods et PillPack a immédiatement réduit la valeur marchande des acteurs de l’industrie concurrents. Même un reportage faisant allusion à l’intérêt d’Amazon peut désormais avoir un impact sur les cours des actions des opérateurs historiques.

“Amazon a ces capacités semblables à Darth Vader pour simplement regarder un secteur et commencer à l’étouffer d’oxygène sans même le toucher”, a déclaré Scott Galloway, un professeur de la NYU: “Amazon peut commencer à battre ses concurrents sans même rivaliser.”

Amazon fait face à un examen de plus en plus minutieux de la part des régulateurs antitrust, et certains ont demandé la dissolution de l’entreprise.

“Quand vous pensez à nous, nous sommes dans de nombreux secteurs verticaux”, a déclaré Wilke. «Il y a la vidéo, le commerce et les services Web. Mais dans chacun d’eux, nous avons une concurrence intense. Je comprends pourquoi, lorsque vous êtes nombreux, il peut sembler que nous sommes partout.

“Mais si nous étions partout, cela signifie que nous parlons de l’économie mondiale, et pas seulement du commerce de détail mondial. C’est tellement vaste. Nous ne sommes qu’une tache. “

Préoccupation de l’employé n ° 1

Shel Kaplan, le premier employé d’Amazon, faisait partie des neuf anciens initiés qui ont accepté de parler à la caméra pour le documentaire.

Kaplan, un ancien directeur technique, a déclaré qu’il s’inquiétait du pouvoir monopolistique d’Amazon.

«La caractérisation d’Amazon comme étant un concurrent impitoyable est vraie. Sous le drapeau de l’obsession des clients, ils peuvent faire beaucoup de choses qui pourraient ne pas être bonnes pour les gens qui ne sont pas leurs clients. ”

Kaplan a déclaré: «vous ne voulez pas voir votre progéniture devenir des adultes antisociaux.»

“Je pense que tous les effets de l’entreprise sur le monde ne sont pas pour le mieux”, a-t-il déclaré. «Je souhaite que ce ne soit pas le cas, mais j’avais quelque chose à voir avec son existence. C’est en partie sur moi. “

Amazon est une entreprise de données

Cela a été vrai dès le premier jour. “Il a été clairement indiqué dès le début que la collecte de données faisait également partie des activités d’Amazon”, a déclaré James Marcus, ancien rédacteur en chef d’Amazon et 56e employé de l’entreprise. “Tous les comportements des clients qui ont traversé le site ont été enregistrés et suivis.”

La stratégie se poursuit aujourd’hui à travers une variété de produits et services d’Amazon, y compris sa technologie vocale Alexa populaire et ses appareils Echo.

“Alexa est un moyen de plus pour Amazon de collecter des données extrêmement précieuses”, a déclaré Meredith Whittaker, codirectrice de A.I. Maintenant Institut. «Cette collecte de données est extrêmement importante pour ce modèle commercial, et elle est extrêmement difficile à réaliser. Convaincre les gens de simplement déployer quelque chose comme ça dans leur maison est une astuce brillante. “

Les sphères amazoniennes. (Photo . / Kurt Schlosser)

Alexa écoute-t-elle?

Jacoby a demandé à Limp, chef des appareils de la société, comment Amazon pouvait convaincre des millions de personnes d’installer des «appareils d’écoute» dans leur maison. Limp a semblé faire un faux pas en répondant à la question. Il a dit que l’Echo «écoutait», mais a rapidement fait marche arrière.

«Je serais d’abord en désaccord avec la prémisse. Ce n’est pas un appareil d’écoute », a déclaré Limp. «L’appareil dans son cœur est doté d’un détecteur – nous l’appelons en interne un« moteur de mots de réveil »- et ce détecteur écoute – pas vraiment, il détecte une chose et une seule chose, c’est le mot que vous avez dit que vous voulez attirer l’attention de cet écho. “

C’est une déclaration idiote sur son visage. C’est l’idiotie d’un gars qui devrait en savoir beaucoup mieux.

Amazon a essuyé des critiques l’an dernier après que des informations aient révélé que les humains écoutent des clips vocaux avec leurs haut-parleurs intelligents Echo.

Est-ce que Limp craint qu’Amazon – qui possède également la société de caméras de sécurité à domicile Ring – contribue à permettre un futur potentiel dystopique de surveillance?

“Je ne veux pas vivre dans ce monde. Je ne veux pas que mes équipes inventent la technologie qui créerait ce monde », a déclaré Limp. «Mais je suis optimiste. Je pense que si vous en avez une vision absolue, nous n’inventerons rien. »

Bill de Blasio fait exploser Amazon

Interrogé sur la recherche HQ2 d’Amazon et la décision dramatique de se retirer de New York suite aux réactions des législateurs locaux, le porte-parole d’Amazon, Jay Carney, a déclaré que la société ne voulait pas être «dans cette dynamique politique».

“Quand il s’est avéré que le gouverneur et le maire soutenant quelque chose se sont avérés ne pas être suffisants pour convaincre d’autres critiques que c’était le bon type d’investissement pour New York, nous avons décidé que c’était bien, nous pouvons aller ailleurs”, a déclaré Carney.

Le maire de New York, Bill de Blasio, n’a pas apprécié ce commentaire.

“C’est une déclaration idiote sur son visage. C’est l’idiotie d’un gars qui devrait en savoir beaucoup mieux », a déclaré de Blasio. «L’accord a été conclu. Amazon savait que c’était fait. Il y avait du bruit; il y avait des prises de position par des gens dans le monde politique. Mais l’affaire a été conclue. Donc, tout ce dont nous parlons ici est le bruit de fond. Dans quel monde n’y a-t-il pas de critiques? Dans un monde totalitaire autocratique, ils ne sont peut-être pas autorisés – et c’est peut-être le monde que Jeff Bezos, quelque part dans son esprit, pense qu’il a le droit. “

Antisyndicale

Une partie de la frustration avec Amazon à New York était la forte opposition de l’entreprise aux syndicats.

Wilke, qui gère les activités de consommation d’Amazon qui comprend les opérations du centre de distribution, a été interrogé sur la position «antisyndicale».

“Je ne pense pas que nous ayons pris la décision d’être antisyndicaux”, a déclaré Wilke. “Nous pensons simplement que toutes les choses que les syndicats voudraient nous amener à faire, nous l’avons déjà fait.”

Jacoby a pressé Wilke, notant que certains employés d’entrepôt ont l’impression d’être traités comme des robots. L’épisode a détaillé la critique des conditions de travail à l’intérieur des bâtiments d’épanouissement d’Amazon.

«Les gens viennent travailler parce que ce sont d’excellents emplois», a déclaré Wilke. «Ils sont en sécurité. Nous payons le double du salaire minimum national. Vous avez des avantages formidables. “