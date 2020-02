Schitt & # 039; s Creek: Les 10 meilleures perruques de Moira & # 039; Classé | ScreenRant

Schitt’s Creek a égayé nos écrans et nos cœurs au cours des six saisons avec la famille Rose, dont les problèmes financiers ont atterri les anciens un pour cent dans une ville rurale canadienne qui était également leur seul atout. La comédie sur les poissons hors de l’eau met en vedette Catherine O’Hara dans le rôle de la matriarche Moira Rose, dont la garde-robe moderne, la fabuleuse collection de perruques et son accent impossible à placer (bebe, n’importe qui?) En ont fait une favorite des fans.

CONNEXES: Schitt’s Creek: 10 mèmes de Moira Rose qui sont trop hilarants pour les mots

Les perruques de Moira couvrent toute la gamme, de élégant et sophistiqué à absolument absurde. Qu’elle les porte en arrière, sur le côté ou pas du tout, les perruques sont devenues une partie essentielle de son personnage et un gag emblématique dans un spectacle déjà mémorable. Ci-dessous, nous classons dix des meilleures perruques de Moira sur Schitt’s Creek.

10 Le Bob arrondi avec une frange

Moira a opté pour un look entièrement monochromatique dans ce bob arrondi avec une frange émoussée. Elle a associé la perruque d’apparence sévère à une robe noire et blanche tout aussi sévère avec un col spectaculaire, une broche marguerite et des lèvres rouges pour égayer les choses. Selon O’Hara, cette tenue et d’autres comme elle ont été choisies en fonction des humeurs de Moira. “Je dirais que Moira donne à la perruque une personnalité opposée à l’inverse”, a-t-elle déclaré.

9 Maureen

Pour une fête chez Roland et Jocelyn, Moira enfile une autre perruque courte avec une frange émoussée. Cette perruque a une couche de blond sur les nuances plus foncées. Elle et Johnny ont coordonné leurs tenues, Moira ajoutant un collier noir pour compléter son costume ivoire.

Comme tout fan de Schitt’s Creek le sait, toutes les perruques de Moira ont des noms. Kristen et Robin ne s’entendent pas et devraient toujours être séparés, tandis que Maureen n’aime pas être «maniée par l’homme». C’est dommage pour Jocelyn, qui était sur le point d’atteindre et de toucher Maureen pour voir si elle était faite de vrais cheveux.

8 Le Bob à plumes

Ici, Moira vise un look plus audacieux, portant cette perruque bobinée avec une décoration plumeuse sur un côté. Certaines de ces perruques sont si distinctives qu’elles sont comme des personnages eux-mêmes. Lorsque Moira ne porte pas ses perruques, elles sont affichées dans la chambre d’hôtel autour de sa coiffeuse, un reportage du temps où les perruques avaient une pièce entière pour elles-mêmes dans son manoir.

CONNEXES: Schitt’s Creek: 10 mèmes d’Alexis Rose qui sont trop hilarants pour les mots

Moira a tellement de perruques qu’il faudrait une journée entière pour les réemballer, selon Johnny. Il semble que cela devrait être bien tant que Kristen n’est pas à côté de Robin.

7 Le blond platine Bob

Un autre bob, un autre look monochrome. Cette fois, Moira porte une perruque blonde platine taillée en carré émoussé. La coiffeuse Ana Sorys de Schitt’s Creek et le créateur Dan Levy avaient entre huit et dix perruques disponibles sur le plateau pour qu’O’Hara puisse choisir avant de commencer le tournage. Elle choisissait souvent la perruque impulsivement, sans trop y penser. “Quelle que soit la perruque qui l’appelait, elle la mettait, la tordait, la portait sur le côté ou la portait à l’envers”, confiait Levy.

6 La séquence rouge

Moira remplit parfaitement le rôle de maman Hot Topic avec cette séquence rouge dans une perruque autrement sombre. Dans son portrait de Moira, O’Hara s’est inspirée de la mémoire de deux femmes de sa vie qui porteraient des perruques différentes tout au long de la soirée chez elles. Comme Moira, ils avaient de vrais cheveux et les perruques étaient toutes exposées. Pour O’Hara, le fait de savoir qu’elle serait en mesure de retirer n’importe quelle perruque du mur de perruque de Moira a dissipé ses inquiétudes quant au fait d’être enfermé dans une esthétique et un personnage statique et peu profond pendant la durée du spectacle.

5 Les boucles brune

Ces boucles brunes délicates sont un changement rafraîchissant par rapport aux perruques blondes et noires que nous avons couvertes jusqu’à présent. Ils ne sont pas aussi dramatiques que les autres perruques de cette liste, mais cela fait peut-être partie de son charme.

CONNEXES: Schitt’s Creek: 10 citations les plus hilarantes de Moira Rose

O’Hara insiste sur le fait que l’amour de Moira pour les perruques est lié à son désir de présenter différentes versions d’elle-même pour renforcer sa confiance. Après avoir perdu son ancienne vie, il était plus important pour elle que les gens sachent qu’elle était plus qu’une actrice vieillissante appauvrie. O’Hara décrit la mentalité comme j’en ai plus pour moi aussi. Je peux être différent. Je peux encore grandir.

4 La perruque rouge

Un barbecue en famille est une occasion idéale pour montrer de nouveaux looks devant la famille et les amis. Moira a profité d’un tel événement dans la finale de la saison 3 pour essayer d’être une rousse. Elle a l’air fabuleuse et discute avec David dans cette scène. Elle portait son rouge à lèvres rouge habituel (qui se trouve être la nuance “Ruby Woo” de MAC), des lunettes de soleil surdimensionnées et un collier métallique élaboré qui complétait le rouge pompier de sa perruque. Comme nous l’avons dit, fabuleux.

3 La perruque rose

Même si elle venait elle-même d’une petite ville, Moira était angoissée de déménager dans les régions rurales du Canada sans aucun des équipements luxueux auxquels elle était habituée en tant qu’un pour cent de haut vol. C’est peut-être pour cette raison qu’elle est partie – Moira ne correspondait pas à la vie d’une petite ville, et elle savait qu’elle n’allait jamais s’intégrer à Schitt’s Creek. Non seulement cela, mais elle n’avait aucune intention de le faire. Quelle meilleure façon de communiquer cela qu’avec ses tenues scandaleuses et cette perruque rose bubblegum qui semble avoir été volée à un personnage d’anime?

2 La perruque verte

Voici une autre perruque qui ressemble à une partie du cosplay de quelqu’un. La couleur vert écume de mer se marie parfaitement avec un autre ensemble métallique de Moira, avec un collier tendance. Avec autant de tenues monochromes et de pièces de déclaration en argent, on se demande s’il y a plus dans ses goûts vestimentaires qu’une touche théâtrale et une envie de se démarquer. O’Hara elle-même a dit que les perruques de Moira sont comme une armure, un rappel de qui elle était et de ce qu’elle avait l’intention de redevenir. Ses vêtements (et perruques!) Lui offrent une protection pour son sens de soi.

1 La perruque comme un chapeau

Enfin, l’entrée numéro un sur notre liste n’est pas une perruque en soi, mais une perruque portée comme un chapeau. Dans ce virage créatif, Moira porte une perruque brune bouclée sur – mais pas entièrement couvrant – ses cheveux blonds naturels. C’est un look très frappant alors qu’elle se lance dans un autre projet communautaire de Schitt’s Creek. Cette fois, c’est une répétition pour Cabaret.

Ce que O’Hara aimait le plus dans les perruques de Moira, c’était qu’il s’agissait de réinventer continuellement son personnage. Moira est quelqu’un qui croit que tout le monde a plus de potentiel qu’ils n’ont pu le montrer, et elle reste attachée à cet idéal tout au long des six saisons. Nous avons hâte de voir les fruits de son travail alors que la série touche à sa fin.

SUIVANT: Schitt’s Creek: 5 couples qui sont parfaits ensemble (& 5 qui n’ont aucun sens)