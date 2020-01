Science de la course, un hackathon rapide, un mentorat moderne et plus – .

– En tant qu’êtres sociaux, l’amitié est nécessaire pour la plupart d’entre nous en ce qui concerne notre santé mentale. Mais récemment, les scientifiques ont découvert que le lien d’amitié peut être plus important que d’autres aspects de notre vie de diverses manières. Dans la science de l’amitié: votre relation la plus essentielle? la journaliste scientifique Lydia Denworth expliquera comment de nouvelles recherches ont clarifié l’amitié à certains égards mais brouillé les lignes à d’autres. L’événement a lieu à 19 h le 11 février au Pacific Science Center.

– La science des races a une histoire trouble. Angela Saini, journaliste scientifique primée, auteur et diffuseur, s’entretiendra avec Ruchika Tulshyan, membre du corps professoral et journaliste de l’Université de Seattle, à propos de son dernier livre, Superior: The Return of Race Science, à 18 h 30. le 4 février à l’Université de Seattle.

– Il est facile de trouver des hackathons qui se déroulent sur une journée voire plusieurs jours. Mais une équipe d’étudiants du MIT a l’impression que c’est beaucoup trop long. Ils organisent Hacks in a Hurry un hackathon de trois heures de 18 h à 21 h. le 6 février au Seattle Maker Space. Non seulement l’événement sera beaucoup plus court que les hackathons normaux, mais le sujet ne sera pas révélé avant l’arrivée des hackers potentiels, mettant tout le monde sur un pied d’égalité.

Voici d’autres faits saillants du calendrier .:

46e célébration annuelle de la Bellevue Downtown Association: Un événement célébrant la forte croissance de l’entreprise à Bellevue au Meydenbauer Center de Bellevue; 17 h 30 à 21 h, le jeudi 6 février.

Meetup OnePlus Seattle: Un événement sur les jeux mobiles au Block 41 à Seattle; 18 h à 21 h 30, le jeudi 6 février.

Hardware Happy Hour: Une rencontre de développeurs de matériel et de passionnés à Optimism Brewery à Seattle; 19 h à 21 h, jeudi 6 février.

Fondements des startups: le mentorat moderne et l’art de la narration: Une conférence sur la façon d’utiliser les expériences de vie individuelles pour devenir un bon mentor au Fluke Hall de l’Université de Washington à Seattle; 12 h à 13 h, vendredi 7 février.

Concours de pont de Popsicle: Un concours où les enfants construisent des ponts de glace pour gagner des prix au Museum of Flight de Seattle; 10 h à 14 h, samedi 8 février.

Salon de l’ingénierie de Puget Sound: Un événement pour éduquer les enfants et les enthousiasmer pour l’ingénierie au Museum of Flight de Seattle; 10 h à 16 h, samedi 8 février.

LSWI Lunch and Learn: Une présentation sur les premières étapes que toute entreprise doit prendre pour démarrer au Life Science Washington Conference Center à Seattle; 12 h à 13 h, lundi 10 février.

Déconstruction de Seattle Angel Pitch: Un atelier où les startups peuvent pratiquer leurs pitchs d’investissement chez WeWork à Seattle; 18 h à 20 h, mardi 11 février.

AI NEXTCon 2020: Une conférence technologique de quatre jours pour les ingénieurs dans plusieurs domaines, notamment l’IA, l’apprentissage automatique et l’analyse au Meydenbauer Center de Bellevue; Du mercredi 12 février au samedi 15 février.

Fondateurs Live PDX: Un événement où cinq startups lancent leurs entreprises en 99 secondes à Graybox à Portland, OR; 18 h à 21 h, mercredi 12 février.

Financement de démarrage à Seattle: Une présentation sur les stratégies de collecte de fonds spécifiques à Seattle à Redfin à Seattle; 18 h à 21 h 30, mercredi 12 février.

