SCOOB Trailer Music: Quelle chanson joue dans la bande-annonce

Quelle est la chanson dans le nouveau SCOOB! bande annonce? Une bande-annonce du nouveau film Scooby-Doo vient de sortir chez Warner Bros. SCOOB! est le dernier d’une longue liste de films mettant en vedette Scooby et le gang. Plus de 30 films Scooby-Doo animés directs en vidéo ont été produits depuis 1998 Scooby-Doo sur Zombie Island a vu Mystery Inc. s’occuper de leur premier vrai monstre en direct, mais SCOOB !, étant une sortie théâtrale animée, est une première pour la franchise. Scooby n’a pas été sur grand écran depuis le début des années 2000 lorsqu’une paire de films Scooby-Doo en direct est sortie en salles.

Les films et les émissions télévisées mettant en vedette Scooby et ses amis ont eu une distribution cohérente mettant en vedette les mêmes acteurs exprimant les rôles des compagnons humains de Scooby, maintes et maintes fois au cours des dernières années, mais SCOOB! apporte une nouvelle distribution de voix avec Will Forte, Zac Efron, Amanda Seyfried et Gina Rodgriguez jouant Shaggy, Fred, Daphne et Velma, respectivement. Le seul acteur vocal de retour est Frank Welker, qui a exprimé la canine titulaire depuis la toute première série télévisée Scooby-Doo en 1969. Également en vedette dans le film, les autres personnages de Hanna-Barbera Blue Falcon, Dynomutt, Dick Dastardly et Captain Caveman .

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: 10 trous de terrain dans la franchise Scooby-Doo

La bande-annonce finale de SCOOB! offre aux téléspectateurs leur premier aperçu complet du Blue Falcon de Mark Wahlberg, qui fait parfois équipe avec Scooby et le gang depuis les années 1970. La chanson est jouée sur la bande-annonce “Sans vous” par Avicii. Avicii était un DJ suédois populaire connu pour sa musique de danse électronique. En 2017, il sort le single “Without You”, qui devient son septième hit # 1. La chanson présente des voix du chanteur Sandro Cavazza.

Le style optimiste de la chanson correspond au ton du film, en particulier avec la façon dont la bande-annonce démarre dans la seconde moitié avec des séquences d’action amusantes, telles que Scooby et Shaggy volant dans le vaisseau spatial de Blue Falcon et se faisant tirer dessus par le méchant classique de Hanna-Barbera Dick Dastardly. La chanson parvient à capturer la sensation de légèreté du film.

Les films et les émissions de télévision Scooby-Doo ont toujours été pleins de rires et de moments amusants, mais malgré tout, cela ressemble à SCOOB! essaie de déplacer la franchise dans une direction résolument différente à la fois en termes de ton et d’histoire. En règle générale, les émissions et les films de Scooby-Doo se concentrent sur le gang Mystery Inc. essayant de résoudre un mystère et de démasquer un méchant qui se fait passer pour un fantôme ou un monstre qui effraie Scooby et Shaggy. Cela ne semble pas être ce que SCOOB! c’est du tout. En outre, les éléments mystère et suspense semblent prendre un siège arrière, donc SCOOB! est certainement une nouvelle approche du chien parlant emblématique et de ses quatre amis adolescents.

Plus: 10 personnages Hanna-Barbera les plus mémorables

Dates de sortie clés

Scoob! (2020)Date de diffusion: le 15 mai 2020

Better Call Saul Season 5 Hints Why Kim is not in Breaking Bad

A propos de l’auteur

Nicholas Raymond est rédacteur pour .. Il est diplômé en journalisme de l’Université de Montevallo. Il est l’auteur du thriller psychologique et du roman de voyage dans le temps, “Un homme contre le monde”. L’amour de Nicolas pour raconter des histoires est inspiré par son amour pour le film noir, les westerns, les films de super-héros, les films classiques, le cinéma étranger et le wuxia. Il s’intéresse également à l’histoire ancienne. Ses acteurs préférés sont Tyrone Power, Charlton Heston et Eleanor Parker. Son film préféré est Casablanca, et son réalisateur préféré est Alfred Hitchcock. Il peut être joint par e-mail à cnrmail@bellsouth.net et sur Twitter à @ cnraymond91.

En savoir plus sur Nicholas Raymond