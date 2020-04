Scott Derrickson de Doctor Strange prend en charge les retards des films à succès

Docteur étrange Le réalisateur Scott Derrickson soutient les décisions prises par plusieurs studios de retarder la sortie de leurs prochains films en raison de la pandémie de coronavirus en cours. L’épidémie mondiale de COVID-19 a obligé de nombreuses entreprises à fermer temporairement leurs portes afin de se conformer aux directives de distanciation sociale qui ont été mises en œuvre pour ralentir la propagation du virus. Cela inclut les cinémas, dont beaucoup sont fermés indéfiniment, ce qui fait que le box-office américain n’a enregistré aucun revenu pour la première fois de l’histoire.

L’un de ces films retardés est la suite du film MCU de Derrickson 2016, avec Doctor Strange dans le multivers de la folie passant de l’été à l’automne 2021. Disney a dû réorganiser toute leur liste de films à venir, et le MCU est de aucun moyen à l’abri, avec pratiquement tous les films de phase 4 annoncés maintenant retardés. Derrickson, cependant, n’est plus impliqué avec Doctor Strange 2, ayant quitté le projet plus tôt cette année en raison de différences créatives. En tant que remplaçant, Marvel a fait appel au réalisateur Sam Raimi, qui, grâce au retard du film, a encore plus de temps pour travailler sur la production – quelque chose qui, selon Derrickson, ne peut que donner un film encore meilleur.

Dans un tweet publié peu de temps après que Disney a annoncé son nouveau calendrier de sortie, Derrickson a exprimé sa conviction que ces retards sont en fait bons pour les films concernés. À titre d’exemples de retards qui ont conduit à un meilleur produit fini, il cite Blade Runner et son propre docteur Strange, qui ont repoussé sa date de sortie de cinq mois afin d’obtenir Benedict Cumberbatch pour le rôle du Dr Stephen Strange. Découvrez son tweet complet, ci-dessous.

Les nombreux films dont les dates de sortie sont maintenant retardées pourraient très bien bénéficier du temps supplémentaire. Trop souvent, les productions cinématographiques sont précipitées pour atteindre un certain délai et les résultats sont rarement bons. Fait intéressant, Derrickson a peut-être même eu une telle inquiétude en travaillant sur Doctor Strange 2, et cela peut être l’un des facteurs qui l’ont amené à quitter le projet.

Bien sûr, tous les films retardés ne peuvent pas vraiment bénéficier du temps supplémentaire. Mulan, par exemple, a eu sa première au début de mars avant de retarder sa sortie en salles, il est donc peu probable que le film change du tout avant de sortir en salles en juillet, car il a déjà été vu par le public. Cependant, pour les films qui étaient encore en pré-production ou qui commencent seulement à tourner, comme Docteur étrange dans le multivers de la folie, ils ont désormais plus de temps pour se concentrer sur des détails qui, autrement, auraient pu être ignorés pour atteindre une date limite antérieure.

