Se souvenir de l'an 2000; La fête du Nouvel An au Pacific Science Center; et plus – .

– Tu te souviens de 2000? Peut-être que la plus grande agitation technologique battait son plein. Alors que tout le monde sonnait dans le Millenium, une grande partie du grand public avait peur que la plupart, sinon la totalité, de l'infrastructure qui dépendait des programmes informatiques échouerait. Cela était dû au fait que de nombreux programmes faisaient référence à l'année à deux chiffres plutôt qu'à quatre. Par conséquent, ils cesseraient de fonctionner correctement lorsque les deux chiffres reviendraient à 00. Au final, il ne s'est pas passé grand-chose. Le Living Computers Museum + Labs donne une présentation sur le tristement célèbre événement Remembering Y2K au musée de Seattle le 30 décembre.

– Le soir du Nouvel An, le Pacific Science Center organise sa fête annuelle appelée Spectra. La fête de cette année a pour thème les années 20 et proposera des boissons et de la danse ainsi que des expositions scientifiques spéciales, notamment la fabrication de diamants, la construction de robots et la chance de rencontrer des animaux exotiques. La fête offre également la meilleure vue du spectacle annuel de feux d'artifice au Space Needle.

Voici d'autres faits saillants du calendrier .:

