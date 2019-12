Se souvenir et oublier Halo Reach

Dans APPUYEZ SUR LE BOUTON Nous essayons toujours de donner des points de vue uniques sur les jeux vidéo, après tout, pourquoi voudriez-vous lire la même chose que toujours? C'est à ce moment que nous avons contacté le Dr Romano Ponce-Díaz qui a une carrière universitaire étudiant, écrivant et parlant de jeux vidéo au Mexique et à l'étranger. Il a accepté de nous parler de l'héritage de Halo: Reach en profitant de son retour sur Xbox One et pour la première fois sur PC. Profitez de ce texte avec du monocle, du vin et du fromage car il est très bien.

Cela fait près de 10 ans depuis le premier lancement de Halo: Reach, et peu de temps 19 ans après l'arrivée de Halo: Combat Evolved au Xbox de Microsoft. Considérant que et que Halo a été l'une des sagas avec l'une des affections les plus cohérentes du grand public, il serait stupide et méchant de nier l'impact que Halo a eu sur notre culture visuelle contemporaine.

Le lancement et la popularité de Halo: Combat Evolved il a permis de réduire l'écart entre les jeux vidéo sur ordinateur personnel et les consoles, notamment en ce qui concerne les systèmes multijoueurs en ligne et la fluidité de l'utilisation des commandes dans les jeux à la première personne. Alors que tous les joueurs ont perçu les répercussions de l'existence de la saga Halo, même ceux qui ne l'ont pas jouée ou refusent de le faire.

Faire une évaluation de Halo: Reach consiste à évaluer Halo: la collection Master Chief en soi, étant donné que nous pouvons jouer une réédition de Halo: Reach sur les ordinateurs personnels et Xbox One C'est la conséquence directe d'un long travail d'entretien, d'amélioration, de désherbage et d'apprentissage par Microsoft Studios et 343 Industries. Ce qui précède revient comme en 2014, lors de son lancement Halo: la collection Master Chief, c'était un objet visuel particulièrement discutable, surtout dans tout ce qui concernait ses modes multijoueurs qui fonctionnaient extrêmement mal. Des années de refonte, de mise à jour et d'amélioration constante se sont écoulées, et en 2019, la Master Chief Collection a réédité Halo: CE, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4, et maintenant Halo: Reach the jeu dans lequel nous concentrerons notre intérêt sur les lignes suivantes.

Jouer à nouveau Halo: Reach après 9 ans, ce fut une expérience traversée par une nostalgie modérée et un cynisme accru. En observant Halo: Reach abstrait de la chaleur des attentes, des déceptions et des espoirs qui l'ont entouré en 2011, nous pouvons le désigner comme l'apogée de la répétition et du raffinement de la mécanique, des formules narratives, des éléments audiovisuels et des approches idéologiques utilisées par Bungie depuis Halo: Combat Evolved jusqu'à arriver à Atteindre, c'est-à-dire que Bungie concevait, repensait et perfectionnait le même jeu, et Reach est devenu la matérialisation de plus d'une décennie d'un processus créatif cohérent et discipliné.

Maintenant, le fait de dire que Bungie exécuter et perfectionner le même jeu peut être considéré comme une vertu et un défaut dans sa même condition d'existence; si nous pouvions faire un gradient qui condensait la mécanique et les éléments visuels avec Halo: Combat Evolved à une extrémité et Halo: Reach dans l'autre – avec tous les autres titres de la saga entre les deux – nous rencontrerions des variantes graduelles presque minimes, et de telles variantes seraient plus un produit de l'époque où chaque jeu a été créé qu'une tentative créative de se réinventer à chaque itération.

Peut-être que les questions que je considère les plus intéressantes seraient: cette variation minimale de leur mécanique, une narration basée sur la mécanique, la conception audiovisuelle, Faut-il l'applaudir comme un engagement artistique avec une vision claire et définie de ce qu'Halo était entre les mains de Bungie? O Bungie est resté complaisant avec une formule fonctionnelle et a préféré ne pas quitter la zone de confort qu'il avait établie à partir de Halo: Combat Evolved?

De telles questions ont certains jugements de valeur, mais je pense que remettre en question ce dilemme entre l'engagement artistique et la zone de confort peut nous aider à entrevoir la nature de l'épuisement que les jeux vidéo de franchise à gros budget semblent projeter en 2019. Les jeux vidéo sont le produit d'un moment technologique et culturel spécifique, c'est-à-dire que les jeux vidéo sont des capsules temporelles qui nous montrent une certaine vision du monde à un certain point; Lorsque nous regardons leurs campagnes narratives, leurs modes multijoueurs et d'autres éléments, nous pouvons percevoir les sensibilités artistiques, commerciales et d'entreprise de cette époque, par exemple, la présence de modes avec une campagne divisée.

C'est pourquoi réexaminer Halo: Reach serait un acte pertinent, en particulier pour ceux qui souhaitent comprendre les structures qui constituent un jeu vidéo, car malgré l'aspiration à garder intactes les valeurs constitutives de l'œuvre originale, nous trouverons des modifications substantielles dans ses modes multijoueurs qui, pour le meilleur ou pour le pire, connotent des sensibilités propre de 2019, puisque le système de progression multijoueur est désormais lié à un système de les saisonsquand dans la version de Xbox 360 Le processus multijoueur a été quantifié par un système d'expérience qui comprenait des modes de campagne narrative et d'autres modes coopératifs. Ce qui précède pourrait nous conduire à d'autres questions éthiques: Dans quelle mesure devez-vous modifier une œuvre et ses valeurs constitutives pour la tenir à jour aux sensibilités contemporaines?

Je réitère, ma perspective est traversée par la nostalgie et le cynisme, la nostalgie d'avoir regardé ce qu'étaient les jeux vidéo il y a neuf ans, en plus de voir en quelque sorte ce que je cherchais et attendais d'un jeu vidéo à l'époque, et le cynisme de pouvoir voir les fissures, les fils et les coutures dans le théâtre de marionnettes qui composent Halo: Reach. Pour ceux qui sont affectés par l'affection et la nostalgie Halo: Reach apparaîtra beaucoup plus pertinent que pour ceux qui le parcourent pour la première fois, mais nous devons également être conscients que Halo continue de gagner l'attention et l'affection des nouvelles générations; Cela fait environ 19 ans depuis l'apparition du premier Halo, le fait que nous continuions à parler de cette saga n'est pas un événement fortuit, C'est la preuve de la façon dont Halo a imprégné notre culture visuelle, et même si cela peut sembler être un bruit de fond pour ceux qui n'apprécient pas cette saga, Halo est toujours là soit comme un souvenir, un soupir de nostalgie ou un pouvoir vivant et pertinent.

Romano Ponce-Díaz, docteur en art et culture du DIAC de la CUAAD de l'Université de Guadalajara, maître en études visuelles de la faculté des arts de l'UAEMEX et récidiviste fugitif en graphisme. Il a concentré sa production sur l'analyse narratologique de la cinématographie et des jeux vidéo, les abordant comme des objets d'art visuel, générant des textes qui ont été publiés par l'Université de Guanajuato, l'Université d'Aguascalientes, l'Université d'Édimbourg et l'Université de Southampton au Royaume-Uni. . Actuellement, il théorise sur la façon dont les supports de stockage numériques ont généré de nouveaux défis et risques dans le domaine de la conservation des objets d'art visuel.

