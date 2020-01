SeaChange, une société d’investissement en démarrage à Seattle, lève 5,8 millions de dollars pour son cinquième fonds – .

Susan Preston.

SeaChange vient de lever 5,8 millions de dollars pour son cinquième fonds, car il cherche à investir davantage dans les startups de Pacific Northwest.

Il s’agit du plus grand fonds à ce jour pour SeaChange, anciennement connu sous le nom de Seattle Angel Fund, et il sera utilisé pour effectuer des investissements de démarrage de l’ordre de 200 000 $ à 900 000 $.

Les investisseurs du fonds sont principalement originaires du Pacifique Nord-Ouest et ont des antécédents variés – des dirigeants de longue date d’Amazon et de Microsoft; PDG de petites entreprises; family offices; et plus.

L’entreprise est neutre sur le marché, mais la majorité de ses investissements sont dans des startups technologiques travaillant dans une variété d’industries. Les sociétés du portefeuille comprennent des startups telles que Ad Lightning, C-SATS (acquise par Johnson & Johnson), GiveInKind, Keepe, Matcherino, Olis Robotics, Slumberkins et Vouched.

SeaChange a investi plus de 19,4 millions de dollars dans 23 startups du Pacifique Nord-Ouest en démarrage dans sept secteurs au cours de ses cinq années d’existence, dont 12 investissements au cours des 18 derniers mois.

Il utilise un mélange de capital-risque et de stratégies d’investissement providentiel. Le cabinet fait des analyses de groupe avec ses anges qui participent à la due diligence pendant un mois, mais applique également un processus de gestion de fonds à temps plein. SeaChange se concentre également sur l’engagement post-investissement avec ses entreprises, que ce soit en occupant un siège au conseil d’administration ou en aidant des entrepreneurs à encadrer.

Son premier fonds a livré des rendements de 3,5X aux investisseurs en moins de quatre ans.

Le cabinet est dirigé par Susan Preston, un investisseur providentiel de longue date qui occupait auparavant des postes de direction dans des sociétés privées et publiques. Elle a été associée dans trois cabinets d’avocats; a siégé aux conseils de fondation de Angel Capital Association et Angel Resource Institute; écrit deux livres sur l’investissement providentiel; et enseigné et consulté dans le monde entier sur les investissements providentiels et les structures d’investissement à un stade précoce.

Preston a trois collègues qui aident à gérer le fonds: William Finney, Peter Mueller et Becky Gonzalez.

Le financement par capital-risque des startups de la région de Seattle a atteint un niveau record de 3,59 milliards de dollars en 2019, en hausse de 20% par rapport à l’année précédente.