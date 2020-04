Seat suspend la fabrication des respirateurs en raison de la «bureaucratie excessive» de la santé

Après une semaine et demie de travail consacrée à la fabrication Respirateurs open source OxyGEN Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, les 150 employés de Seat qui ont participé à sa production cesseront de le faire. Du moins pour le moment, comme l’ont rapporté différents médias ce matin.

Le constructeur automobile a justifié cette décision, en vigueur depuis mercredi soir dernier, avec le pierres d’achoppement présentées par l’Agence espagnole des médicaments lors de l’approbation des différents modèles présenté. Non seulement à Seat, ils ont vu un refus du ministère, car jusqu’à quarante modèles différents au total.

Cela inclut également celui proposé par le consortium catalan autour du centre technologique de Leitat, qui a également été proposé publiquement il y a dix jours, dans une coopération public-privé sans précédent qui avait mis l’industrie locale de l’impression 3D au service de la production. jusqu’à 100 unités par jour.

Nouvelles exigences: technique et documentation

Dès le premier instant, la communauté des fabricants et les fabricants Capacité d’impression 3D Il avait été mis en œuvre autour de l’interprétation que tout respirateur fonctionnel est meilleur que rien, après s’être effondré, même s’il passe par une voie rapide de test.

Les propositions présentées par ces initiatives soutenues par les entreprises Ils sont plus robustes que ceux des initiatives individuelles, mais ils se plaignent que les critères et exigences techniques sont marqués par la suite et non lorsque la capacité de fabriquer de tels dispositifs à partir de zéro a été discutée pour la première fois.

Siège

Matías Carnero, président du comité d’entreprise de Seat, plainte de ces modifications, selon le journal La Vanguardia, comprenant “que le ministère de la Santé est débordé et qu’il veut assurer des appareils avec toutes les garanties de sécurité, mais ce qui est incompréhensible, c’est qu’ils n’ont pas établi de conditions d’entrée, au lieu de demander des modifications sur la marche”.

La production est paralysée jusqu’à ce qu’un test final, nécessaire à l’approbation expresse des appareils, soit résolu. Cela vérifierait l’accumulation d’énergie électrostatique par l’appareil, ce qui serait inquiétant en cas d’interférence possible avec le reste de l’équipement médical dans les unités de soins intensifs respiratoires.

Selon ce porte-parole de Seat, “il y a un excès de bureaucratie quand il s’agit de sauver des vies maintenant”. Les quelque cent cinquante travailleurs de différents départements qui occupaient la ligne de production 1 l’ont fait volontairement, travaillant sans relâche pendant le week-end.

Des sources automobiles affirment que la ligne est prête, en attente d’industrialisation de l’appareil, et aurait fabriqué jusqu’à 13 unités de ce prototype qui ne compte qu’environ 80 pièces au total. Il s’agit notamment de la moteur d’essuie-glace, ce qui serait suffisant pour faire tourner un piston qui appuie sur un «ambu», un réanimateur manuel couramment utilisé temporairement par le personnel de santé.

Plusieurs communautés autonomes éprouvent des difficultés à fournir du matériel médical, une demande mondiale excessive qui complique l’achat de nouveaux équipements. La semaine dernière, le ministère dirigé par Salvador Illa a annoncé la l’achat de 700 respirateurs, ce qui ne serait pas suffisant pour couvrir les besoins générés par COVID-19.

Surtout dans les communautés autonomes comme Madrid ou la Catalogne, ces équipes sont nécessaires, où l’utilisation de machines jusqu’alors dédiées aux soins des animaux a été proposée.

