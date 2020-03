Seattle a ajouté 50 000 emplois technologiques pendant une décennie de concentration dans des «villes de superstar» – .

L’horizon de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Les emplois technologiques se concentrent dans une poignée de «villes de superstar», y compris Seattle et San Francisco, dissipant les prédictions selon lesquelles l’opportunité offerte par l’économie de l’innovation serait finalement dispersée à travers le pays.

C’est selon un nouveau rapport du boursier de la Brookings Institution Mark Muro, préparé pour l’American Enterprise Institute. Muro a découvert que les 10 principaux centres technologiques du pays continuent d’augmenter leur part d’emplois dans les services numériques, tandis que la plupart des autres villes affichent une croissance lente ou stagnante.

“Alors que les villes de superstar de la technologie ont conquis la part du lion de la création d’emplois dans les services numériques, leur succès immodéré n’a déclenché aucune sorte de processus d’équilibre autorégulé par lequel les divisions géographiques marquées de la nation pourraient commencer à s’atténuer”, écrit Muro dans son rapport.

La région métropolitaine de Seattle figure parmi les 5 premières villes en termes de croissance, créant 53 579 emplois dans les services numériques entre 2010 et 2018. Les emplois dans les services numériques incluent les éditeurs de logiciels, le traitement des données, la conception de systèmes informatiques et d’autres services d’information, selon le rapport.

Une part importante de la croissance des emplois technologiques à Seattle est due à Amazon, qui est passé d’environ 5000 employés dans la région de Seattle en 2010 à plus de 53500 employés en 2019.

Le Grand Seattle abrite également Microsoft, des entreprises de taille moyenne telles que Zillow et Tableau, et des centaines de startups.

L’image n’est pas entièrement sombre pour les villes du cœur. Charleston, S.C., Charlotte, N.C., Lakeland-Winter Haven, Floride, Boise, Idaho et Wichita, Kan. Ont vu la croissance de l’emploi dans les services numériques augmenter de 7% par an ou plus au cours de la décennie.

Mais dans l’ensemble, les chiffres brossent un tableau d’une concentration croissante malgré les efforts déployés pour étendre la prospérité de l’industrie technologique au-delà des pôles technologiques côtiers. Parce que la tendance est à une économie «gagnant-tout», Muro recommande une action fédérale pour équilibrer les échelles.

«L’économie technologique libère des forces qui ne bénéficient qu’à un groupe restreint de régions d’élite, souvent au détriment de tout le monde», écrit-il. «Ces dynamiques sont circulaires, cumulatives et massivement mises à l’échelle. Par conséquent, ils appellent à une réponse à l’échelle nationale. »

Les résultats de Brookings sur la concentration technologique, en chiffres:

La part de la région de Seattle dans les services numériques à l’échelle nationale est passée à 5% en 2018.

San Francisco a ajouté plus de 10% des nouveaux emplois de services numériques du pays au cours de la dernière décennie et San Jose, à proximité, en représentait 8%.

La méga-région créée par San Francisco et San Jose a ajouté 200 000 emplois dans les services numériques depuis 2010, capturant 17,7% des nouveaux emplois technologiques de la décennie.

Les 10 premières régions pour les services numériques ont capturé 44,3% des emplois du pays dans cette industrie en 2018.

Près de la moitié des nouveaux emplois technologiques du pays ont été créés dans ces mêmes dix premières régions au cours de la dernière décennie.

En dehors des principaux pôles technologiques, seulement 21 villes ont augmenté leur part des emplois dans les services numériques entre 2010 et 2018 – et les gains ont été inférieurs à un dixième de point de pourcentage. 63 régions ont vu leur part du secteur diminuer.