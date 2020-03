Seattle est en retard sur SF et NYC pour amener les gens à rester chez eux en réponse à COVID-19 – .

Les données de l’application de mobilité Citymapper montrent la quantité relative d’activité dans les villes du monde entier, par rapport aux modèles normaux dans chaque zone.

Les résidents de la région de Seattle ont considérablement réduit leurs déplacements dans la ville, les autorités de l’État et locales ayant exhorté les citoyens à rester chez eux pour limiter la propagation du COVID-19. Cependant, la diminution de l’activité à Seattle n’a pas été aussi forte qu’à San Francisco et à New York, où les responsables ne demandent pas seulement à des personnes de rester chez elles, sauf pour les activités essentielles.

C’est selon un indice de l’application de mobilité Citymapper, qui étudie l’utilisation de l’application et la planification des voyages pour mesurer l’activité actuelle dans une ville par rapport à une période plus typique.

Les chiffres amènent de nouveaux appels pour que l’État de Washington et Seattle prennent des mesures plus drastiques pour empêcher les citoyens de propager la maladie par le biais d’interactions sociales.

@kcexec @DowC @GovInslee @MayorJenny – Seattle va bien plus loin que SF, NY, Chicago. Il est temps de passer une commande de refuge sur place, vous ne trouvez pas? (Merci pour votre service et votre leadership. Données du citymapper du 21/03) pic.twitter.com/irO5B2cFzz

– Peter Wilson (@peterwil) 22 mars 2020

Vendredi après-midi, lors d’une conférence de presse, le gouverneur de Washington, Jay Inslee, s’est adressé directement aux citoyens: «Je vous demande, et puis-je dire que je vous supplie, de rester à la maison à moins qu’il ne soit nécessaire de sortir.»

Inslee a cité une réduction de la circulation sur certaines routes clés comme preuve que l’activité a été réduite de manière significative, mais a reconnu dans certains cas que la réduction n’est «pas suffisante». Inslee a ajouté: «Il est clair que nous avons trop d’interactions sociales en cours dans notre État.»

Plus tard, on a demandé à Inslee pourquoi il n’avait pas ordonné une politique de refuge sur place. Il a déclaré que l’État évaluait la situation quotidiennement.

Washington a «accompli une partie importante de ce que la Californie et New York ont ​​fait», a-t-il dit, «et si vous expliquez vraiment ce que ces ordres ont été, nous avons en fait fait une partie substantielle de cela» en fermant des écoles, des installations de divertissement et les restaurants, et restreindre les rassemblements publics.

Inslee n’a pas exclu la possibilité de prendre des mesures plus drastiques, déclarant vendredi: “Nous examinons ces données pour déterminer le moment où il pourrait être judicieux de le faire.”

L’État de Washington et la région de Seattle ont été le premier épicentre de la crise du COVID-19 aux États-Unis. Cependant, l’État de New York a été beaucoup plus touché, avec plus de 15 000 cas, contre moins de 2 000 dans chacun des États de Washington et de Californie, selon les données compilées par le New York Times.