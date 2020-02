Seattle est un acteur majeur du Super Bowl en tant que big tech, Bezos, chef de police et plus encore connectent la ville au jeu – .

Le spectacle d’après-match Fox Super Bowl LIV a été parrainé par Amazon et les hôtes étaient tous garés derrière les tablettes Microsoft Surface. (Capture d’écran Fox)

Les Seahawks de Seattle n’ont pas pu se rendre au Super Bowl LIV dimanche, mais cela n’a pas empêché Seattle d’être bien représenté à Miami et à la télévision lors de la vitrine de la NFL.

Alors que d’autres rassemblements de faits saillants sont probablement axés sur la façon dont les chefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Francisco dans le match de football, nous allons voir comment Seattle a été un joueur majeur dimanche soir. Des géants de la technologie, un milliardaire et un rappeur, un chef de la police, des publicités hautement cotées et la technologie des casques ont tous connecté le Super Bowl à Seattle.

Placement clé pour les géants de la technologie

Amazon et Microsoft ont tous deux eu des publicités réussies pendant le Super Bowl (plus de détails ci-dessous), mais la marque ne s’est pas arrêtée là pour les deux titans de la technologie de Seattle.

Amazon a sponsorisé l’émission d’après-match de Fox, avec son logo devant et au centre du bureau de diffusion entre les logos des 49ers et des Chiefs. Curt Menefee, Howie Long, Michael Strahan et Jimmy Johnson avaient tous des sièges au bureau où Microsoft a également obtenu sa propre prise haut de gamme. Les tablettes Surface de la société étaient positionnées devant chaque analyseur de jeu, ce qui est une belle extension au-delà de l’utilisation de la technologie sur le terrain par les joueurs et les entraîneurs.

Mauvais rap pour Bezos?

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a rencontré le chanteur / rappeur Lizzo au Super Bowl et a partagé un selfie via Twitter. La personne la plus riche du monde a également ajouté une légende empruntée à la chanson de l’artiste “Truth Hurts” dans laquelle elle chante: “Je viens de passer un test ADN, il se trouve que je suis à 100% cette chienne.”

De nombreuses réponses au tweet se sont tournées vers la torréfaction de Bezos sur les impôts qu’il paie (ou ne paie pas), les choses qu’il pourrait aider à résoudre avec son énorme richesse et la façon dont les employés d’Amazon sont traités.

Le chef de la police de Seattle dans l’annonce Verizon

Les téléspectateurs ont peut-être été surpris par les camées de célébrités dans diverses publicités du Super Bowl, mais un visage a attiré l’attention de ceux qui regardaient de Seattle.

Le chef de la police de Seattle, Carmen Best, fait une brève apparition dans Verizon et le 5G Ultra Wideband de l’opérateur sans fil. L’image de Best à la marque des 48 secondes, qui semble provenir d’une apparition récente au centre-ville de Seattle après une fusillade mortelle, n’est pas venue avec une partie parlante.

“C’est formidable que Verizon ait souligné le travail de nos premiers intervenants lors d’une publicité pour le Super Bowl”, a déclaré Best à .. «J’ai été honoré lorsqu’on m’a demandé d’y apparaître la semaine dernière.»

Verizon visait à promouvoir la façon dont la 5G changera beaucoup de choses, mais ne changera jamais «le courage et la compassion de nos premiers intervenants». Mais la société a été appelée par ceux qui prêtent attention aux médias sociaux, car elle l’a admis lors du Mendocino Complex Fire 2018 dans le nord de la Californie, il a limité les vitesses Internet pour les pompiers qui tentent de combattre ces flammes mortelles.

T-Mobile se tourne vers Mama… et John Legere

La bataille pour la meilleure connexion a fait ressortir un autre gros coup sans fil alors que T-Mobile, basé à Bellevue, au Washington, a présenté son réseau 5G dans une publicité mettant en vedette l’acteur comique Anthony Anderson et sa mère réelle, Doris.

Le PDG de T-Mobile, John Legere, ne célébrait pas seulement le Super Bowl dimanche – il était presque étourdi par le fait que la technologie de T-Mobile attirait l’attention de Verizon. Dans un article de blog, Legere a remercié ses concurrents d’avoir dépensé beaucoup d’argent pour dire aux gens que le réseau 5G national de T-Mobile est celui à battre.

Legere a même partagé une vidéo de téléphones côte à côte fonctionnant sur les transporteurs concurrents à l’intérieur du stade Hard Rock de Miami. Il a qualifié la couverture de Verizon de «triste et inégale».

Technologie casque sur le MVP

Le chef QB Patrick Mahomes a été nommé joueur le plus utile du Super Bowl LIV.

En route pour remporter le championnat et le prix du joueur le plus utile, le quart-arrière des chefs Patrick Mahomes a réussi à promouvoir plus de technologie en provenance de Seattle.

Mahomes portait le casque Vicis ZERO1, un casque de haute technologie développé par la startup de Seattle, une fois de haut vol. L’entreprise, qui avait levé plus de 85 millions de dollars au cours de son existence, a connu une période difficile à la fin de 2019 et a licencié tous les employés avant d’être placée sous séquestre pour tenter de trouver un acheteur.

Succès commercial

Amazon et Microsoft ont terminé dans le top 10 des publicités du Super Bowl les mieux notées selon USA Today’s Ad Meter, qui évalue les publicités pendant le jeu depuis 32 ans.

Amazon a terminé septième, avec une note moyenne de 6,4 sur une échelle de 1 à 10, avec son annonce mettant en vedette Ellen DeGeneres et Portia de Rossi sur la façon dont les gens s’en sortaient à l’époque avant son IA à commande vocale, Alexa. L’annonce a été vue 60 millions de fois sur YouTube.

Microsoft s’est classée neuvième avec son annonce, “Be the One”, qui a raconté l’histoire de Katie Sowers des 49ers de San Francisco, la première entraîneuse de l’histoire du Super Bowl. L’annonce a 13,5 millions de vues sur YouTube.

Google a obtenu les meilleurs résultats parmi les entreprises technologiques, se classant troisième avec son annonce touchante, «Loretta», sur l’utilisation de Google Assistant pour aider les gens à se souvenir de souvenirs importants. L’annonce 5G de T-Mobile s’est classée 16e; Verizon était 20e; Facebook était 39e; Hulu et Tom Brady se sont classés 42es.

La publicité n ° 1 selon Ad Meter était la publicité de Jeep “Groundhog Day” avec Bill Murray. La dernière campagne publicitaire du président Donald Trump pour 2020 était la dernière, avec un score de 3,33.