Seattle impose une taxe aux grandes entreprises sur les salaires des hauts salaires après des années de faux départs

Les efforts déployés depuis plusieurs années par Seattle pour taxer la richesse générée par la technologie et d’autres industries lucratives ont franchi une nouvelle étape lundi.

Le conseil municipal de Seattle a voté pour approuver une taxe sur les salaires les plus élevés des entreprises de la ville avec des charges salariales annuelles de 7 millions de dollars ou plus. La taxe financera initialement l’allégement des coronavirus et ira éventuellement vers des logements abordables et des services aux sans-abri.

Les adeptes de la longue bataille fiscale de Seattle avec l’industrie de la technologie considèrent cette législation comme plus forte et plus dynamique que les tentatives précédentes. Il intervient également à un moment où le plus grand employeur privé de Seattle, Amazon, augmente considérablement en valeur malgré une crise économique nationale. Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est plus riche que jamais alors que les clients du monde entier se tournent vers les achats en ligne. Pendant ce temps, la crise des coronavirus aggrave les inégalités de revenus à Seattle et au-delà. Mais malgré le nouvel environnement, la législation pourrait encore faire face à de vieux obstacles. Il attend l’approbation du maire et pourrait être bloqué par des contestations judiciaires.

L’ordonnance établit un système de taxation à plusieurs niveaux pour les entreprises dont les charges salariales annuelles dépassent 7 millions de dollars. Les employeurs de la tranche la plus basse seront imposés:

0,7% des salaires annuels entre 150 000 $ et 399 999 $

1,7% des salaires annuels dépassant 400 000 $

Il existe un niveau distinct pour les entreprises dont les charges salariales annuelles dépassent le milliard de dollars par an. Bien que l’État garde les données de paie confidentielles, cette tranche a probablement été conçue en pensant à Amazon. Les employeurs de ce niveau seront imposés:

1,4% des salaires annuels entre 150 000 $ et 399 999 $

2,4% des salaires annuels dépassant 400 000 $

Les attributions d’actions sont incluses dans les seuils salariaux, mais les options d’achat d’actions ne le sont pas, selon le personnel du Conseil municipal.

Les entreprises dont la masse salariale annuelle est inférieure à 7 millions de dollars ne sont pas assujetties à la taxe. Les épiceries et les entrepreneurs indépendants sont également exemptés. La taxe sera perçue tous les trimestres.

La proposition JumpStart de Seattle a été présentée par Teresa Mosqueda, membre du conseil municipal, comme alternative à un impôt sur les salaires plus important soutenu par ses collègues Tammy Morales et Kshama Sawant. Le plan Sawant / Morales a suscité une réprimande de la part des dirigeants commerciaux et technologiques de Seattle, qui ont envoyé des lettres à la mairesse de Seattle, Jenny Durkan, lui demandant de mettre son veto à la législation.

« Au milieu de cette crise, les grandes entreprises continuent de bien faire », a déclaré Mosqueda lors de la réunion du conseil municipal de lundi. «Ils paient toujours des salaires à trois chiffres dans certains cas, et dans certains cas, même jusqu’à un demi-million par an. Nous leur demandons, par le biais de cette proposition JumpStart, de contribuer. «

L’approche de Mosqueda n’a pas attiré le même niveau de critique de la part de l’industrie technologique. Expedia, en particulier, semble ouverte à la taxe.

« Bien que nous soyons préoccupés par toute nouvelle taxe de séjour en cette période d’incertitude économique, il s’agit d’une conversation nécessaire jusqu’à ce que des progrès puissent être réalisés sur les solutions étatiques et régionales », a déclaré Richard Lazaro, directeur des affaires gouvernementales chez Expedia Group, lors d’une conférence de presse la dernière fois. mois.

Mais la Chambre de commerce du Grand Seattle n’est derrière aucun de ces plans. La Chambre a publié cette déclaration en réponse à la proposition de Mosqueda:

«Notre région est en grave crise économique. Nous avons besoin que les dirigeants se concentrent sur une reprise économique équitable et inclusive qui permette aux entreprises de rouvrir et aux gens de reprendre le travail. On ne sait toujours pas combien de temps des impacts tels que des pertes d’emplois vont durer, et de nombreuses entreprises à Seattle et dans notre région ne sont pas au même endroit qu’au début de l’année. «

La Downtown Seattle Association a publié lundi une déclaration similaire, qualifiant la législation de «mauvaise politique publique».

« Les taxes sur l’emploi sont contre-productives pour la création d’emplois et ont une histoire à Seattle d’être promulguées et ensuite abrogées », a déclaré DSA. « Cette taxe devrait suivre ce sort. »

La dernière fois que le conseil municipal a tenté de mettre en place une nouvelle taxe sur les grandes entreprises, cela s’est soldé par un désastre. Le conseil a voté à l’unanimité une «taxe d’entrée» sur les entreprises les plus rentables de la ville, pour ensuite l’abroger des semaines plus tard face à une longue lutte politique. Le milieu des affaires a combattu la législation, la qualifiant de «taxe sur l’emploi» et finançant une campagne d’opposition.

La nouvelle taxe sur les salaires est passée 7-2 lundi avec deux amendements. L’un exempte les hôpitaux à but non lucratif de la taxe et l’autre permet à la législation de disparaître après 20 ans.

Le conseil municipal de Seattle estime que la taxe générera plus de 200 millions de dollars chaque année pour financer les secours aux familles touchées par la pandémie et atténuer la crise des sans-abri à Seattle. La ville ne sait pas combien de revenus supplémentaires proviendront des impôts sur les entreprises dont la masse salariale annuelle dépasse 1 milliard de dollars par an, car ces données sont confidentielles.