Seattle lutte contre le coronavirus; Microsoft renouvelle son contrat avec la NFL – .

Voici ce dont nous parlons cette semaine sur le podcast ..

Seattle est devenue le point zéro de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis cette semaine et les entreprises technologiques tentaient de s’adapter. Les réunions et les conférences ont été annulées ou déplacées en ligne, et de nombreuses entreprises ont demandé aux employés de travailler à domicile pour le reste du mois. . n’a pas fait exception: notre événement annuel de remise des prix a été reporté.

Comment le virus affectera-t-il la scène technologique de Seattle à court terme et à long terme? Cela changera-t-il la façon dont beaucoup d’entre nous travaillent? Nous discutons …

Nous inaugurons une nouvelle fonctionnalité: Tweet de la semaine! Nous en avons deux cette semaine et les deux se concentrent sur… vous l’avez deviné… le coronavirus.

Les Mariners sont prêts, s’il s’agit de cela https://t.co/gJxE0s8zDA

– David Kroman (@KromanDavid) 4 mars 2020

Et Microsoft a renouvelé une grosse affaire qui a ses tablettes Surface conservant un rôle clé dans les jeux NFL, avec la nouvelle torsion de son outil de collaboration Teams utilisée par les équipes NFL.

Avec Todd Bishop de ., John Cook et Monica Nickelsburg. Montage et production audio par Curt Milton. Musique de Daniel L.K. Caldwell.