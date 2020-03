Seattle s’adapte à la vie sous la menace du coronavirus – .

Monica Nickelsburg, éditrice civique de ., s’entretient avec le journaliste de la vie de geek Kurt Schlosser, alors que nous enregistrons l’épisode de cette semaine du podcast . à distance depuis nos maisons respectives cette semaine. (Photo de Max Friedrichsen)

Voici ce dont nous parlons cette semaine sur le podcast ..

La gravité de l’épidémie de virus COVID-19 a frappé durement à Seattle cette semaine: les grands événements ont été interdits, les écoles fermées et des milliers de personnes ont eu du mal à s’adapter au travail à domicile. Les restaurants ont commencé à ressentir le pincement – certains ont même fermé temporairement – alors que les gens restaient à la maison. L’archidiocèse de Seattle a déclaré qu’il suspendrait la célébration de l’Eucharistie lors des services. Amazon tiendra son assemblée annuelle des actionnaires en ligne… une première.

Ce podcast est un petit exemple: nous avons enregistré le spectacle entièrement à distance pour la première fois, chacun de nous dans nos maisons respectives, connecté par vidéoconférence, plutôt que de nous asseoir ensemble dans notre studio au bureau comme nous le faisons habituellement.

Plus de trois douzaines de personnes sont mortes du virus et plus de 500 cas de maladie ont été signalés. Le nombre d’infections et le nombre de morts ont continué d’augmenter. Et le dépistage de la maladie continue d’être un problème.

Nous discutons de plusieurs angles de cette histoire en évolution rapide:

Les enfants des écoles de la région de Seattle seront à la maison au moins jusqu’au 24 avril. Nicole Tanner nous parle de l’expérience de l’apprentissage en classe virtuelle pour sa fille de deuxième année… et elle-même:

Alan Boyle a rapporté ce que le test de COVID-19 peut nous dire sur la maladie:

Kurt Schlosser a visité le quartier étrangement calme de South Lake Union, où Amazon a son siège social:

Et Monica Nickelsburg a écrit à propos d’Amazon prenant son assemblée annuelle des actionnaires dans le cloud:

L’équipe . Podcast a enregistré cet épisode à distance… et nous en parlons également.

Avec Todd Bishop de ., Monica Nickelsburg et Kurt Schlosser, et l’invitée spéciale, l’écrivain contributeur Nicole Tanner. Montage et production audio par Curt Milton. Musique de Daniel L.K. Caldwell.

