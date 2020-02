Sebastian Stan et Anthony Mackie donnent des conseils pour la Saint-Valentin de MCU Set

Marvel’s Le faucon et le soldat d’hiver les stars Sebastian Stan et Anthony Mackie offrent des conseils pour la Saint-Valentin sur le tournage du spectacle Marvel Cinematic Universe. The Falcon and the Winter Soldier a commencé le tournage à la fin de l’année dernière, avec la production de l’émission Disney + annoncée dans une vidéo mettant en vedette Stan et Mackie plaisanteries. Le couple est apparu pour la première fois dans Captain America: The Winter Soldier, et bien que Sam Wilson et Bucky Barnes soient tous deux des amis de Steve Rogers (Chris Evans), ils ne s’entendaient pas très bien – avec un effet hilarant.

Maintenant, le jour de la Saint-Valentin, Marvel capitalise davantage sur la chimie comique des acteurs alors que Stan a partagé une vidéo sur Instagram de lui-même et Mackie de The Falcon and the Winter Soldier parlant de leurs conseils pour les vacances. Alors que Mackie conseille de “donner un cadeau au lieu d’en recevoir un”, Stan encourage les téléspectateurs à “être vous-même toujours et pour toujours”, et finalement la vidéo se transforme en eux trébuchant les uns sur les autres pour obtenir leurs conseils. Découvrez la vidéo complète ci-dessous.

Les fans peuvent être tentés d’essayer de lire les conseils de Mackie et Stan en ce qui concerne ce que cela pourrait signifier pour The Falcon et le soldat de l’hiver. Après tout, Sam Wilson de Mackie a reçu le bouclier Captain America de Steve Rogers dans Avengers: Fin de partie, devenant essentiellement le successeur de Steve. Et l’arc de personnage de Stan dans le MCU a vu Bucky Barnes se remettre d’être un soldat Hydra soumis au lavage de cerveau pour comprendre comment redevenir lui-même. Pourtant, on ne sait pas exactement comment cela pourrait être lié à leur émission, il est donc probable que cette vidéo soit juste une chance pour Stan et Mackie de se gâter. Cela dit, avec le Falcon et le soldat d’hiver en première cet été, les fans en apprendront plus sur la série assez tôt.

Après les événements d’Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans The Falcon and The Winter de Marvel Studios Soldat. La toute nouvelle série est dirigée par Kari Skogland; Malcolm Spellman est l’auteur principal. Fait ses débuts sur Disney + cet automne.

Le faucon et le soldat d’hiver premières en août sur Disney +

