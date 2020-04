Sebastian Stan fait du lobbying pour jouer dans le redémarrage du film Dracula de Blumhouse

Sebastian Stan fait déjà du lobbying pour jouer dans Blumhouse Dracula redémarrage du film. Plus tôt cette année, la société de production d’Universal et de Jason Blum s’est associée à The Invisible Man, un remake à petit budget de la propriété de monstre classique de l’ancien. Le film a été à la fois un succès critique et commercial, beaucoup saluant sa réinvention en temps opportun du personnage principal comme un petit ami violent qui terrorise son ex-petite amie après qu’elle le quitte (ou, plutôt, lui échappe). Il a même réussi à rapporter 126 millions de dollars au box-office juste avant la fermeture des cinémas du monde entier en raison de la pandémie de coronavirus.

Blumhouse et Universal ont depuis prévu de collaborer sur des redémarrages similaires des IP monstres classiques de ce dernier, à commencer par Dracula. La dernière réimagination du classique de l’horreur de Bram Stoker est dirigée par Jenny’s Body and Destroyer Helmer Karyn Kusama, d’après un scénario de ses partenaires d’écriture Phil Hay et Matt Manfredi. Il a peut-être déjà trouvé son comte Dracula aussi, si l’un des précédents collaborateurs de Kusama parvient à ses fins.

Dans le cadre d’une récente interview avec THR, Stan a confirmé qu’il avait contacté Kusama (avec qui il avait travaillé sur Destroyer) pour se réunir pour le redémarrage de Dracula. Vous pouvez lire son commentaire ci-dessous.

Je lui ai déjà envoyé un courriel à ce sujet. J’ai dit: “Vous savez que je viens de Roumanie, non?” et elle dit: «Oui, oui, c’est très tôt – et il y a une pandémie. J’espère que nous vous verrons dans quatre ans. ” (Des rires.)

Bien qu’il soit surtout connu pour avoir joué Bucky Barnes dans le MCU, Stan a mérité des éloges bien plus critiques pour son travail d’acteur de personnage dans de petits films comme I, Tonya et Destroyer (où il joue un agent du FBI en secret en partenariat avec le détective de Nicole Kidman). Il aura la chance de partager les projecteurs avec Anthony Mackie dans The Falcon and the Winter Soldier sur Disney +, mais il serait certainement intéressant de voir comment il s’attaque à un rôle emblématique comme Dracula en plus de cela. Il a déjà fait un excellent travail en jouant un personnage archétypique sur la montre de Kusama, de sorte que seul augure bien pour lui de donner vie au célèbre suceur de sang. Quoi qu’il en soit, il semble que Kusama soit prêt à lancer Stan dans Dracula, chaque fois que le film est prêt à franchir la prochaine étape.

La nouvelle de Dracula de Blumhouse n’a été annoncée que quelques jours avant la fermeture d’Hollywood pour empêcher la propagation de COVID-19. En tant que tel, il est raisonnable de supposer qu’il en est encore aux premiers stades de développement (sinon dans des années, comme Kusama a plaisanté à moitié). Dans l’intervalle, Stan doit encore terminer le tournage de The Falcon and the Winter Soldier et a récemment été attaché pour apparaître dans le drame criminel de Steven Soderbergh, Kill Switch, à un moment donné. Cependant, il devrait être plus libre au moment Dracula se prépare à la production, à ce moment-là, lui et Kusama peuvent avoir une conversation plus sérieuse à son sujet (peut-être) à bord.

