Sebastian Stan Shades Captain America & Bucky & # 039; s Ending In Endgame

L’acteur de Marvel Cinematic Universe Sebastian Stan jette de l’ombre à la fin pour son personnage, Bucky Barnes, et Steve Rogers alias Captain America (Chris Evans) dans Avengers: Fin de partie – et la star de Star Wars, John Boyega, répond. Stan a rejoint le MCU aux côtés d’Evans dans Captain America: The First Avenger, et bien que son personnage semble avoir été tué dans le film, il est revenu pour la suite, Captain America: The Winter Soldier. Le meilleur ami de Steve avait été soumis à un lavage de cerveau par Hydra et transformé en l’assassin connu sous le nom de Winter Soldier, mais c’est l’amitié étroite de Bucky avec Captain America qui l’a finalement sauvé, notamment en disant: “Je suis avec vous jusqu’au bout de la ligne. ” L’amitié de Steve et Bucky est même devenue le catalyseur de la séparation des Avengers dans Captain America: Civil War.

Cependant, Avengers: Fin de partie s’est terminé avec le retour de Captain America dans les années 1940 afin que Steve puisse vivre sa vie avec Peggy Carter (Hayley Atwell), apparaissant à nouveau dans les temps modernes comme un vieil homme. Le vieil homme Captain America a passé son bouclier à Sam Wilson (Anthony Mackie) pendant que Bucky regardait. La scène sert de configuration pour la prochaine émission de Disney + TV The Falcon and the Winter Soldier de Marvel, qui est actuellement en tournage. De nombreux fans ont contesté la fin de Captain America, arguant qu’il est contre-intuitif de la façon dont l’arc du personnage avait évolué dans la phase 3, avec lui quittant Peggy et se concentrant plutôt sur ses amis. Il semble que Stan lui-même soit d’accord avec cet argument, selon une récente publication sur Instagram.

Sur ses histoires Instagram, Stan a publié une capture d’écran d’un fil Twitter dans lequel un fan de Marvel appelle le studio pour une “écriture hors caractère” en ce qui concerne Bucky Barnes et la fin de Captain America dans Avengers: Fin de partie avec les emoji au visage rougi . Voir une capture d’écran de l’histoire de Stan ci-dessous.

Peu de temps après la publication de l’histoire Instagram de Stan, la star de la trilogie de Star Wars Boyega a été publiée sur Twitter, accueillant l’acteur du MCU. Auparavant, Boyega avait critiqué la gestion de Star Wars: The Rise of Skywalker de la relation de Rey et Kylo Ren dans le film, ce qui a provoqué des réactions de certains fans. Vraisemblablement, Boyega accueille Stan dans le club de l’ombrage de la gestion par sa franchise de certains arcs et fins de personnage. Voir le tweet de Boyega ci-dessous.

Comme c’était initialement le cas avec le vague post de Boyega sur Rey et Kylo Ren, on ne sait pas exactement ce que Stan fait exactement avec son histoire Instagram. Peut-être que Stan ne critique pas nécessairement Avengers: les auteurs de Endgame, Christopher Markus et Stephen McFeely, mais la réponse véhémente du fan. Cela dit, Boyega et de nombreux fans de Marvel sur divers sites de médias sociaux prennent le post pour dire que Stan jette de l’ombre sur la façon dont la fin de Steve et Bucky a été gérée dans Avengers: Fin de partie. Jusqu’à ce que Stan clarifie son message ou offre une réponse concrète à la façon dont il pense que la relation a été gérée, cependant, les fans devront attendre pour savoir ce qu’il pense vraiment.

Cela dit, le post de Stan, la capture d’écran du tweet qu’il met en évidence et la réponse à l’histoire Instagram de l’acteur – y compris Boyega – montrent combien de fans sont émotionnellement investis dans le MCU, en particulier dans le personnage de Captain America. Compte tenu de la façon dont Bucky est devenu le scénario de Captain America après The Winter Soldier, de nombreux fans attendaient plus de Avengers: Fin de partie et ont finalement été déçus de la façon dont cela s’est déroulé. Il semble maintenant que Stan soit l’un des nombreux déçus de la fin de Captain America et de Bucky Barnes en Avengers: Fin de partie, du moins si nous interprétons correctement sa publication Instagram.

