Sega annoncera Sonic News le 20 de chaque mois en 2020

Sonic the Hedgehog se prépare pour un grand 2020. Sega a annoncé (selon les traductions de Gematsu) le projet Sonic 2020, qui verra l’annonce de nouvelles Sonic le 20 de chaque mois de cette année.

La première annonce est un peu une triche, car le projet Sonic 2020 lui-même est l’actualité Sonic de janvier. Février va déjà être un grand mois pour le flou bleu, avec le film Sonic the Hedgehog enfin arrivé dans les salles le 14 février.

Sega a célébré en publiant divers fonds d’écran, bannières et icônes basés sur Sonic, y compris une image d’en-tête Twitter à utiliser par les fans. On ne sait pas encore quel genre de nouvelles nous verrons chaque mois et si nous verrons de nouveaux jeux annoncés.

Sonic n’a été la star que de quelques jeux dans la génération actuelle de consoles, notamment Sonic Mania, Sonic Forces et Team Sonic Racing. Son jeu le plus récent était Mario & Sonic aux Jeux Olympiques: Tokyo 2020.

