Sega Catcher Online vous permet de jouer à distance à une machine à griffes depuis votre téléphone

Repérez des images en noir et blanc de faible qualité, avec une voix off dramatique: “Avez-vous jamais eu cette démangeaison de jouer à une machine à griffes quand il n’y en a pas autour? Eh bien, maintenant vous pouvez!” Et soudain, nous voyons un monde lumineux et coloré d’enfants heureux dans des maisons trop propres tapant joyeusement sur leurs téléphones, clairement stupéfaits par les prix qu’ils gagnent. Eh bien, ce n’est pas exactement ce que vous obtiendrez du nouveau lancement américain de “Sega Catcher Online”, mais vous pourrez essentiellement jouer, sauf sans gagner de l’argent en utilisant une machine à griffes équipée d’une webcam et contrôlée à distance, et je pense c’est assez hilarant.

L’application / le jeu de machine à griffes télécommandée de Sega n’est pas précisément nouveau, il existe sur d’autres marchés depuis au moins 2017, mais il est nouveau pour nous ici aux États-Unis. Avec cela, nous pouvons tous profiter d’un peu de jeu à distance glorifié sur un “UFO Catcher” réel – c’est apparemment ce qu’ils les appellent. Ou, au moins, nous pourrons en profiter une fois que tout fonctionnera comme il se doit, car pour le moment ce n’est pas le cas.

Images de la liste Play Store, mais vous devrez comprendre le japonais pour vous rendre aux mêmes endroits.

L’application semble également avoir quelques problèmes liés à cette nouvelle localisation américaine. À l’heure actuelle, il est un peu difficile de conserver les paramètres de langue lorsque vous enregistrez un compte, l’application revenant par défaut au japonais après votre connexion. Nous avons réussi à modifier les paramètres de langue dans notre profil après la création d’un compte, mais des avis semblent indiquer que c’est un problème à peu près tout le monde se heurte en ce moment, et quoi qu’il en soit, l’écran de connexion initial semble être en japonais de toute façon.

Personnellement, je viens de taper et de me forcer à enregistrer un compte via les méthodes d’authentification unique évidentes. Après cela, je me suis décomposé en suppositions aléatoires, en tapant sur la boîte et en sélectionnant la deuxième option dans chaque menu déroulant. Je suis sûr que l’application pense que je suis une fille japonaise. Mais une fois que vous y êtes, vous pouvez changer votre langue dans les paramètres de votre compte à partir du quatrième onglet de navigation à gauche.

Pourtant, les noms des prix / jeux de griffes restent en japonais, donc la plupart d’entre nous n’auront pas de chance d’aller plus loin. (Mes rêves de forcer Artem à payer pour plusieurs tours ont été malheureusement déçus.)

Au moins si vous parvenez à vous installer, à jouer au jeu et à gagner, les prix sont livrés gratuitement en livraisons hebdomadaires (bien que vous puissiez payer pour des livraisons plus fréquentes). Chaque jeu se déroulerait entre ~ 1 et 4 $, bien que ce soit indirect et via le système de points du jeu, qui propose des prix différents pour différents volumes de points, comme tout jeu moderne, criblé de micro-transactions. Selon Polygon, il existe également une machine d’entraînement libre et une poignée de moyens basés sur l’engagement pour accrocher des points supplémentaires.

Si vous pouvez le faire fonctionner dès maintenant, alors vous pouvez profiter du jeu à peine voilé sur une machine à griffes dans le confort à distance de votre propre maison. Mais vraiment, tout cela me donne envie de voir Twitch Plays a Claw Game sur l’anarchie.