Sega Europe utilisera désormais un emballage entièrement recyclable pour tous les jeux PC

Sega Europe a annoncé une nouvelle initiative qui verra toutes ses versions physiques de PC à l’avenir emballées dans du carton 100% recyclable. Ce nouveau modèle d’emballage a été discrètement déployé avec la sortie de novembre 2019 de Football Manager 2020, et se poursuivra avec la prochaine sortie de Total War Rome II – Enemy at the Gates Edition.

Ce package contient le Hannibal aux portes, Imperator Augustus et Empire Divided DLC, et sera réparti sur trois disques. Le carton utilisé pour les abriter sera à la fois recyclé et recyclable.

Sega Europe fait cela pour réduire l’empreinte carbone de l’entreprise – les emballages en plastique dans les décharges ne sont pas aussi respectueux de l’environnement que le carton recyclable. L’emballage de ces deux premières versions a été préalablement testé sur le marché, car les personnes qui achètent des copies physiques de jeux PC veulent souvent un produit premium.

Toutes les impressions sur les boîtes et les manuels sont effectuées avec de l’eau et des encres végétales, et le film rétractable utilisé est un polyéthylène basse densité recyclable. Cela coûte plus cher à imprimer, en fin de compte, mais parce que les boîtes sont plus légères, cela les rend également moins chères à expédier.

Pour plus d’informations, Miles Jacobson, directeur de studio du développeur Football Manager Sports Interactive, a publié une lettre ouverte sur le sujet. Dans ce document, il met au défi d’autres éditeurs d’adopter des matériaux recyclables: “Je jette le gant ici à TOUTES les sociétés de divertissement qui utilisent du plastique pour leurs emballages Blu Ray, DVD et CD. Imaginez combien de plastique nous pourrions économiser, combien de décharges nous pourrait éviter et combien moins de plastique pourrait pénétrer dans les océans si nous le faisions tous? “

Les joueurs qui choisissent cette édition physique de Total War: Rome II peuvent être assurés qu’elle est respectueuse de l’environnement – et c’est aussi un excellent jeu.

