SEGA ou Nintendo? Quelle entreprise était votre préférée?

Et vous, de quel côté êtes-vous, SEGA ou Nintendo? Aujourd’hui, c’est une question qui n’a pas beaucoup de sens, mais dans les années 80 et 90, elle avait un poids énorme au niveau international. Les deux sociétés ont dominé le marché général des jeux vidéo grand public, une situation qui n’a pas changé avant la seconde moitié des années 90, quand Sony a déplacé SEGA et a commencé à prendre sa place.

Oui, je suis conscient que pendant ces deux décennies, l’option n’était pas toujours limitée à SEGA ou Nintendo, mais avouons-le, ils étaient les seules entreprises qui ont vraiment réussi Ils ont vendu leurs produits à un prix raisonnable. SNK est resté dans le secteur pendant de nombreuses années avec son Neo Geo AES et le Neo Geo CD dans ses différentes versions, mais les prix de ces consoles étaient très élevés et n’étaient pas disponibles pour le consommateur moyen.

Pour ceux qui n’ont pas vécu cette époque, je me permets de jeter un peu de mémoire. Le Neo Geo AES a atteint le marché espagnol au début des années 90 avec un prix approximatif de 75 000 pesetas, mais dans sa première étape, il a atteint environ 100 000 pesetas (600 euros). Ses jeux ont coûté cher de 9 999 pesetas à 99 000 pesetas. Par contre, Mega Drive et Super Nintendo ont atteint le marché avec un prix approximatif de 30 000 pesetas (180 euros), et leurs jeux étaient autour entre 5 000 et 20 000 pesetas (dans des cas très spécifiques).

Avec ces chiffres en main, il est facile de comprendre pourquoi je dis qu’à cette époque l’option a été réduite à SEGA ou Nintendo. Dans les années 1990, nous avons vu des tentatives d’entreprises comme Philips, avec son CD-i, Panasonic, avec le 3DOet Atari, avec le Jaguar, de prendre une place dans le secteur, mais a échoué de façon retentissante.

Cette dualité est restée jusqu’à ce que SEGA quitte le marché du jeu vidéo, quelque chose qui s’est passé après le hit de dreamcast. L’espace laissé par la société japonaise a été occupé par Sony, bien que plus tard, il soit entré dans la voiture Microsoft avec Xbox, une console qui, à mon avis, a été l’une des meilleures de l’histoire.

Choisissez votre camp et votre animal de compagnie: SEGA ou Nintendo? Sonic ou Mario?

Aujourd’hui, les «couleurs» du monde des consoles tournent autour de Sony, Microsoft et Nintendo. Il y a encore des affrontements majeurs entre les fans de ces trois sociétés, Mais la magie du passé s’est perdue. Que dire, les temps changent et les marques n’ont d’autre choix que de s’adapter à ces changements.

Lorsque SEGA et Nintendo ont concouru, chaque entreprise avait sa propre image et son propre style, ainsi qu’un animal de compagnie. SEGA a joué pour être «Le mauvais garçon», le «rebelle sans cause»et Sonic, son animal de compagnie, a fait de son mieux pour “être cool”. Nintendo, d’autre part, s’est présenté plutôt comme «Le bon garçon» cela, cependant, “voulait aussi se rafraîchir”, et il savait jouer ses cartes très bien dédiées à Mario, son animal de compagnie et ses principales franchises.

Dans mon cas, je dois dire que dans cette dualité SEGA ou Nintendo J’ai toujours été plus que le premierEn fait, ma première console 8 bits était un Master System II que j’ai beaucoup apprécié. Avec la chute de Dreamcast, j’ai eu l’occasion d’obtenir une PS2 ou un GameCube, mais finalement j’ai fini par acheter un Xbox, et la vérité est que je ne le regrette pas.

C’était une console fantastique, avec un énorme potentiel qui a démontré, grâce à des jeux comme Ninja Gaiden, Project Gotham Racing 2, la franchise Halo, DOOM III, Half Life 2, la saga Otogi et Panzer Dragoon Orta qui était à des années-lumière de la PS2. Dommage que des entreprises comme Capcom n’aient pas été encouragées à lancer une exclusivité pour elle.

Aujourd’hui, je n’ai pas de favoritisme, il y a de nombreuses années, j’ai passé cette phase, bien qu’étant juste je dois dire que ma plateforme préférée est le PC. Maintenant c’est ton tour SEGA ou Nintendo?