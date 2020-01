Seinfeld: 10 aliments les plus emblématiques du salon

Seinfeld a montré la bande de quatre assis chez Monk où les personnages principaux et récurrents se sont liés à la nourriture. “Le spectacle de rien” a commencé avec Jerry et George au café du moine. Le deuxième sujet qui a été discuté là-bas était la nourriture, enfin les boissons techniquement. George a eu une petite dispute avec Claire, la serveuse, pour savoir si son café était ou non décaféiné.

CONNEXES: Seinfeld: 10 observations drôles qui sont encore trop vraies aujourd’hui

Naturellement, la nourriture était l’un des aspects centraux de Seinfeld; que ce soit le yogourt sans gras, les menthes junior ou le dessert à la poubelle. Aujourd’hui, nous avons décidé de parler des 10 aliments les plus emblématiques de la série, si grand qu’ils nous ont fait envie lorsque nos personnages les ont mangés.

10 Le fruit chez Joe

Dans “The Mango”, une altercation de pêche entre Kramer et Joe, le propriétaire d’une boutique de fruits, conduit à interdire au premier de faire du shopping chez Joe’s. Kramer obtient une mauvaise pêche et prune et refuse de reconnaître que c’est un cas de force majeure. Il se précipite chez Joe et lui en dit long sur ses fruits. “Vous devez vous tenir derrière votre fruit!”

Pour le fanatique des fruits Kramer, les fruits au supermarché ne sont pas bons, “Les pommes sont farineuses, les oranges sont sèches, et Dieu sait ce qui se passe avec les papayes.”

En conséquence, Kramer envoie Jerry acheter des fruits chez Joe pour lui. Sa liste de fruits est remarquable: cinq mangues, des avocats (mous, pas trop mous), des prunes comme des oignons rouges à l’intérieur et des plantains de la famille des bananes. Jerry est également arrêté et banni du magasin de Joe.

Pendant ce temps, la mangue de Joe sert de drogue de viralité à George.

9 La Calzone

Dans les bureaux des Yankees, George accroche M. Steinbrenner au fromage, au pepperoni et à l’aubergine Calzone. Dans un malheur, George est accusé d’avoir volé chez Paisano et est banni. Steinbrenner continue d’être obsédé par les Calzones comme éléments de déjeuner. Vous ne pouvez pas blâmer l’homme, car de 1973 à 1982, il a mangé exactement le même déjeuner tous les jours, du piment de dinde dans un bol en pain.

Newman puis Kramer choisissent Calzones pour George. Newman appelle malade, Kramer paie quelques sous et se fait expulser et le pauvre Stein perd la tête.

8 yaourts sans gras

Ils ont mis de vrais bleuets et moulu des grains de café dans le yaourt non gras du magasin de yaourt glacé. Le avait une gamme de délices; la banane fendue, le double brownie et le fudge, la banane macadamia, la myrtille sauvage, le gâteau aux carottes, le café moka et bien plus encore. Cependant, le yaourt n’a jamais été non gras! Elaine a gagné 7 livres et Jerry 8.

CONNEXES: Seinfeld: 10 meilleurs épisodes de rencontres, classés

Un candidat dans la mêlée pour le bureau du maire, Rudy Giuliani a remporté l’élection par le scandale du yaourt. Son taux de cholestérol sanguin serait supérieur de 150 points, à la courtoisie de l’accident de Kramer et de l’assistant de laboratoire avec son échantillon de sang. À la télévision, Rudy a déclaré que son indulgence était le yogourt sans gras, Jerry a appelé son bureau. C’était tout pour le yaourt texturé.

7 Oiseau rôti

Dans “The Chicken Roaster”, Kenny Rogers Roasters a finalement ouvert. Le restaurant se vantait de «Wood Fire Roasted Chicken» dans des néons. «Ce n’est pas de la restauration rapide, de la bonne nourriture est servie rapidement», explique Seth, qui travaille chez Roasters.

Franchement, le poulet de Roasters était dégoûtant à regarder. Sans oublier, les lumières rouges flamboyantes qui se détachent du toit de poulet au néon dans l’appartement de Kramer l’ont presque tué. Par conséquent, il a mal tourné le restaurant, changé d’appartement avec Jerry et tout en mangeant secrètement le poulet.

Newman a choisi ‘Family Feast’ et ‘Steamed Broccoli’ des Roasters de Kramer et c’est ainsi que le secret de Kramer a été dévoilé! Jerry a trouvé un moyen de bloquer la menace des torréfacteurs en ébouriffant les plumes d’un chapeau gris poilu.

6 Eclair dans la poubelle

Dans “The Gymnast”, George a en fait sorti un Eclair à moitié mangé d’une poubelle et l’a dévoré. Bien sûr, l’éclair avait l’air propre mais d’une poubelle? Pire encore, il l’a fait chez la mère de sa petite amie. Mme Enright était horrifié de le voir manger un Eclair à moitié mangé à la poubelle.

Selon George, le dessert n’était pas une poubelle. Selon Jerry, si c’était à la poubelle, c’était de la poubelle. Même si l’éclair reposait sur le dessus, sur un magazine, au-dessus du bord, à peine mordu et planait comme un ange, c’était toujours des ordures!

5 Snickers Bars

Un chocolat Snickers ordinaire n’a rien de spécial, mais qu’en est-il lorsqu’il est mangé avec un couteau et une fourchette? Le patron d’Elaine, M. Pitt, a mangé ses Snickers Bars avec un couteau et une fourchette. George dit qu’il ne voulait probablement pas mettre du chocolat sur ses doigts, et c’est ainsi que ces types de société mangent leurs barres de bonbons.

CONNEXES: Seinfeld: 5 meilleurs gars jamais rencontrés par Elaine (et 5 pires)

Le petit homme prétentieux qu’il est, George copie la façon de M. Pitts de manger un Snickers Bars lors de sa réunion de bureau. Le patron de George finit par le faire et à partir de là, la tendance se propage rapidement. Noreen le fait, tout comme les New Yorkais.

4 La grande salade

Ah, la délicieuse salade de “The Big Salad”. Elaine et Jerry rencontrent George et Julie dans la rue. Elle demande à George de lui apporter une grosse salade pour le déjeuner. C’est quelque chose que le café vend. Il contient “de la grosse laitue, de grosses carottes et des tomates comme le volley-ball”.

La grande salade devient la raison pour laquelle George et Julie se séparent. Le truc, c’est que Julie remet le sac à salade à Elaine et accepte un merci de sa part. C’était la grande salade, après tout, Julie n’aurait pas dû en revendiquer la responsabilité si elle ne l’avait pas achetée. Maintenant, s’il s’agissait d’une salade ordinaire, George n’aurait rien dit, mais Elaine voulait avoir LA GRANDE SALADE!

3 La Babka au chocolat

Pas de cannelle mais de chocolat! Le babka de Royal Bakery était le clou de “The Dinner Party”. Ce n’était pas le seul aliment mentionné dans l’épisode, la boulangerie était pleine de délices tels que le biscuit noir et blanc, le gâteau aux carottes, la forêt noire, le napoléon, etc. Leur spécialité, cependant, était le chocolat Babka.

Elaine voulait attraper le babka pour la fête de Linda Van Grak, c’est dommage qu’elle n’ait pas pu faire la queue à temps. Barbara Benedict a battu Elaine au dernier Babka. Elle a fini par acheter le petit babka, celui à la cannelle avec des cheveux dessus.

2 pêches Mackinaw

Bien que l’épisode, “The Gymnast”, ait commencé avec Jerry mangeant des noix de pécan jetées, il nous a fait baver les pêches. Peut-être que c’était Kramer, peut-être les pêches, mais il y avait quelque chose à propos des pêches Mackinaw. Ils ont fait revivre les papilles gustatives de Kramer.

Kramer a fait sa part de comédie physique en ouvrant la porte de Jerry’s avec une énorme pêche. Les pêches Mackinaw viennent de l’Oregon et ne sont mûres que deux semaines par an. Kramer et Newman creusent tous les deux les pêches, ils attendent toute l’année juste pour goûter. Il n’était donc pas étonnant que Kramer ait lâché Beauford, un chien, sur Newman pour avoir mangé le dernier qui restait au magasin.

1 soupe

Avez-vous déjà été stupéfait par la soupe? Eh bien, si vous avez goûté la soupe à Soup Kitchen International IRL ou à Hot Soup à Seinfeld, vous le feriez. “The Soup Nazi” de la saison 7 a montré à Yev Kassem la vente des soupes les plus délicieuses de la ville. La seule mise en garde était que les clients devaient connaître leur soupe et la procédure de commande ou risquer d’être jetés. “Pas de soupe pour vous”, ont crié les nazis à ceux qui cherchaient à embellir leur ordre.

Les soupes qui nous ont arrosé la bouche étaient la bisque de crabe de Jerry, le piment de dinde de George, le jambalaya de Newman et le mulligatawny de Kramer / Elaine.

SUIVANT: 5 raisons pour lesquelles Seinfeld vaut mieux que de freiner votre enthousiasme (& 5 pourquoi c’est pire)

Prochain

Sons Of Anarchy: 10 questions sans réponse que nous avons encore sur les personnages principaux



A propos de l’auteur

Bisma Fida pense que la culture pop façonne des vies humaines. Des sitcoms, des drames et des films l’ont aidée à survivre à l’impact du conflit géopolitique de sa patrie. Chaque pièce qu’elle écrit est essentiellement une vision féministe du tiers-monde.

Vous pouvez vous connecter à elle à bisma.fid@yahoo.com

En savoir plus sur Bisma Fida