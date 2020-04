Sélection de l’appareil K-12: Comment choisissez-vous le bon appareil?

Au cours des dernières semaines, nous avons envisagé de réviser un réseau K-12, et tout ce qui s’y rapporte. Bien que nous n’ayons pas tout couvert, nous avons inclus certains éléments essentiels comme un pare-feu et une connexion Wi-Fi. Cette semaine, nous allons passer à la sélection des appareils. Beaucoup de vos décisions logicielles seront basées sur votre appareil, il est donc essentiel de choisir le bon. Plongeons-nous dans la sélection des appareils K-12.

À propos de faire le grade: Un samedi sur deux, Bradley Chambers publie un nouvel article sur Apple dans l’éducation. Il gère des appareils Apple dans un environnement éducatif depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de 100 Mac et 100 iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont les produits Apple fonctionnent à grande échelle, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les étudiants.

Une erreur courante avec la sélection d’appareils K-12 est de choisir quelque chose sans s’assurer qu’il s’aligne avec les objectifs de votre école. Il existe trois principaux types d’appareils à considérer. Une fois que vous avez choisi un appareil, vous devez décider des différents types de matériel en plus des accessoires, mais une chose à la fois.

iPad

L’iPad a été un aliment de base de nombreuses écoles de la maternelle à la 12e année depuis son dévoilement en 2010. Même à son prix initial de 499 $, il était beaucoup moins cher qu’un Mac, mais il était toujours comparable à de nombreux PC à moindre coût.

Au fil des ans, Apple a rendu iOS (maintenant iPadOS) sur l’iPad beaucoup plus puissant. Les appareils sont certainement devenus plus puissants au fil des ans. Même l’iPad à 329 $ (299 $ pour les écoles) est très puissant pour la plupart des cas d’utilisation de la maternelle à la 12e année. Dans l’ensemble, le matériel iPad est extrêmement fiable. Je viens de terminer une location de quatre ans de l’iPad Air 2, et la seule chose avec laquelle nous nous débattons au cours des derniers mois est le manque de support ARKit 2.

Le logiciel sur l’iPad est l’endroit où il pourrait s’effondrer pour certaines écoles. Malgré les récentes améliorations, iPadOS est toujours un problème dans certains cas d’utilisation. Personnellement, je trouve plus rapide de travailler avec un trackpad / souris, donc forcer le toucher uniquement sur l’iPad me ralentit un peu (les écoles ne sont pas susceptibles de déployer des trackpads pour tous leurs iPads). D’un autre côté, il existe d’innombrables cas d’utilisation où il est plus facile d’utiliser l’iPad sur un ordinateur portable. Cet article n’est pas destiné à plonger dans tous les avantages / faiblesses de l’iPad, mais c’est quelque chose à considérer lorsque vous prenez votre décision. Vous voudrez déterminer quelles tâches vos élèves effectueront et si l’iPad est bien adapté à cela.

Un domaine que l’iPad continue d’exceller est la gérabilité. Au début de la gestion de l’iPad, de nombreuses tâches étaient encore manuelles. En 2020, les API de gestion des appareils mobiles d’Apple ont continué de s’améliorer d’année en année.

Chromebook

Le Chromebook est devenu très populaire à la maternelle à la 12e année ces dernières années. Avec une grande variété d’options d’appareil, le Chromebook a de bonnes raisons de le choisir. ChromeOS continue de devenir moins un «système d’exploitation basé sur le Web» et plus d’un système d’exploitation propulsé par le cloud. Les applications Web ont continué à devenir aussi complètes que les applications de bureau. Avec de nombreuses applications populaires (Slack, Spotify, etc.) choisissant de s’appuyer sur des technologies comme Electron sur des applications natives, les Chromebooks sont encore plus attrayants.

Comme avec l’iPad, vous voudrez commencer par ce que font vos élèves et déterminer l’utilité de ChromeOS pour cette tâche. La pire chose que vous puissiez faire ici est de choisir un appareil, de démarrer votre déploiement, puis de découvrir que vos applications et ressources critiques ne fonctionnent pas bien avec l’appareil que vous avez sélectionné.

Portable

La troisième catégorie d’appareils en ce qui concerne la sélection d’appareils K-12 sera un ordinateur portable traditionnel. Cette gamme comprend des Mac et des PC. Bien que ces types d’appareils soient la base des entreprises, ils sont tombés en disgrâce ces dernières années dans le secteur de l’éducation en raison de leur coût.

Bien que je préfère toujours utiliser un Mac au quotidien, je comprends pourquoi la plupart des écoles hésitent à les déployer en masse. Comparé à un Chromebook ou un iPad, un Macbook Air n’est pas bon marché. Les ordinateurs portables Surface populaires sont dans la même situation. Ils peuvent facilement coûter plus de 700 $, même lorsqu’ils sont achetés en vrac, et cela n’inclut aucun logiciel, accessoire ou garantie prolongée.

Je dirais que vous devriez probablement éviter ces appareils en maternelle et secondaire à moins d’avoir une raison apparente pour laquelle vous en avez besoin. Vous devez avoir des objectifs pédagogiques qu’un iPad ou un Chromebook ne peuvent pas atteindre. L’iPad et le Chromebook ont ​​augmenté leurs fonctionnalités ces dernières années à une fraction du coût.

Récapitulatif de la sélection des appareils K – 12

Alors, quelle est la réponse sur la sélection des appareils K-12? Honnêtement, cela dépend simplement des objectifs technologiques de vos écoles. Il n’y a pas qu’une seule bonne réponse. Si vous prévoyez d’utiliser principalement Google Drive, Google Docs, Gmail, etc., un Chromebook sera une option intéressante pour vous. Si vous prévoyez d’utiliser des outils plus créatifs, que vous souhaitez un appareil photo plus utilisable (dans la nature, etc.), l’iPad sera une meilleure option pour votre école. La chose la plus importante pour commencer avec votre vision à l’esprit et travailler vers l’appareil qui vous convient le mieux.

Si vous avez des questions ou des commentaires sur la sélection des appareils K-12, j’aimerais connaître votre avis dans la section des commentaires ci-dessous. Cette discussion est une question qui m’interroge beaucoup lors de conférences, donc c’est quelque chose auquel je pense beaucoup. Choisir le mauvais appareil peut conduire à des années de frustration et de gaspillage de ressources. L’essentiel ici est de comprendre comment vous souhaitez que la technologie soit utilisée, puis de la tester avec les différentes options de l’appareil.

