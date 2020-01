Selon les rumeurs, iOS 14 resterait compatible avec tous les iPhones exécutant iOS 13

La prochaine version du système d’exploitation iPhone, iOS 14, sera probablement lancée aux côtés de l’iPhone 12 fin 2020 – et une nouvelle rumeur suggère qu’il sera compatible avec tous les téléphones pouvant exécuter l’iOS 13 actuel, à partir de l’iPhone 6S / iPhone SE en avant.

La rumeur dit que l’iPhone 6S et l’iPhone SE sont privilégiés pour figurer dans la liste de compatibilité, selon le site français iPhoneSoft, qui a obtenu les informations d’une source sur l’équipe de l’application Apple Maps.

Voici tous les meilleurs iPhones – qui exécuteront tous iOS 14, si cette nouvelle est valable.Quelles sont les principales fonctionnalités attendues dans iOS 14? Et quels sont les meilleurs iPads pour exécuter iPadOS 14?

Plus intéressant: la source a affirmé que la prochaine grande mise à jour du système iPad, iPadOS 14, supprimera deux tablettes plus anciennes de sa gamme – l’iPad Mini 4 et l’iPad Air 2, qui exécutaient tous deux des chipsets de l’ère A8 (respectivement A8 et A8X) ).

Alors … qu’est-ce que cela dit sur iOS 14 / iPadOS 14?

Apple fonde généralement sa compatibilité OS sur le chipset (et la RAM), et a tendance à couper les anciennes générations un chipset à la fois. Quand il choisit de le faire, ce n’est pas entièrement prévisible, bien que la société soit assez conservatrice dans ses limites, il n’est donc pas surprenant qu’Apple choisisse d’étendre la prise en charge de ses appareils plus anciens et toujours répandus.

Les nouvelles versions iOS introduisent bien sûr de nouvelles fonctionnalités, mais aussi des mises à jour de sécurité et la compatibilité avec les nouveaux produits Apple.

Il est moins surprenant que l’iPadOS 14 ne conserve pas les appareils plus anciens, étant donné qu’il continue de s’éloigner de l’ensemble des fonctionnalités iOS afin de se distinguer par des avantages distincts qui bénéficient de la plus grande surface d’écran de l’iPad.

Bien sûr, Apple pourrait changer d’avis dans les mois précédant la sortie d’iOS 14 – iPhoneSoft en dit autant.

