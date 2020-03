Selon un haut responsable, Apple travaille sur six nouveaux appareils dotés de la technologie d’affichage de nouvelle génération – .

Le MacBook Pro 16 pouces qui a remplacé la version 15 pouces il y a quelques mois a reçu des critiques élogieuses pour ses diverses fonctionnalités exceptionnelles, y compris l’écran légèrement plus grand, le tout nouveau clavier, le son considérablement amélioré et les spécifications augmentées pour le modèle de base. La critique commune concernait la taille. Vous ne pouvez pas obtenir le même package dans une version plus petite, par exemple une variante du MacBook Pro 13,3 pouces. Je dis «une variation» de ce modèle parce que le plus petit MacBookPro obtiendrait également une petite mise à niveau de la taille de l’écran s’il devait recevoir une refonte similaire au 16 pouces Pro. Un nouveau rapport d’un initié bien connu indique maintenant qu’Apple va lancer un MacBook Pro 14,1 pouces à l’avenir, ce qui ressemble beaucoup à la même refonte que le modèle plus grand vient d’obtenir. En plus de cela, le prochain modèle de 14,1 pouces devrait recevoir une nouvelle technologie d’écran qui n’est pas encore disponible sur les autres appareils Apple. En plus de cela, cinq autres produits à venir devraient également recevoir le même type d’affichage.

Nous avons entendu pour la première fois il y a quelques années qu’Apple développait une technologie d’écran mini-LED pour les futurs appareils du futur. Il s’avère que l’avenir est presque là, selon le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo. Il a déclaré dans une nouvelle note de recherche obtenue par MacRumors qu’Apple lancera six mini-produits LED en 2020 et 2021, dont le MacBook Pro 14,1 pouces.

La plupart de ces appareils pourraient être dévoilés plus tard cette année, y compris le MacBook Pro 14,1 pouces ainsi qu’une mise à niveau du MacBook Pro 16 pouces. Les autres appareils répertoriés dans la note de Kuo incluent un nouvel iMac Pro 27 pouces, un iPad Pro 12,9 pouces, un iPad 10,2 pouces et un iPad mini 7,9 pouces:

La recherche et le développement de produits pour les mini LED ne sont pas affectés par le COVID-19. La visibilité de la commercialisation a même dépassé les attentes de notre précédent rapport.

La tendance du développement et de la promotion d’Apple de mini LED est plus identifiable en cinq ans. Nous prévoyons qu’Apple développe actuellement six mini-produits de support LED (par rapport au rapport précédent de seulement deux produits), dont un .9iPad Pro‌ de 12,9 pouces, un ‌iMac Pro‌ de 27 pouces au 4T20, un acMacBook Pro‌ de 14,1 pouces ( mise à niveau de 13,3 pouces), un acMacBook Pro‌ de 16 pouces, un ‌iPad‌ de 10,2 pouces et un ‌iPad‌ mini de 7,9 pouces en 2020.

On ne sait pas quand ces produits seront tous annoncés ni exactement comment Apple commercialisera la nouvelle technologie d’affichage. Apple devrait cependant dévoiler un nouvel iPad Pro ce mois-ci. Tous les autres produits mentionnés ci-dessus ont également un sens pour cette année civile.

Kuo ne révèle pas plus de détails sur le MacBook Pro 14,1 pouces, si ce n’est pour dire qu’il s’agit d’une mise à niveau du modèle 13,3 pouces. Mais il est très probable que le Pro 14,1 pouces aura à peu près la même taille que l’ordinateur portable 13,3 pouces, et il devrait hériter de toutes les principales caractéristiques du Pro 16 pouces.

