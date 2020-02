Semios, de Vancouver, en Colombie-Britannique, lève 75 millions de dollars pour une technologie d’agriculture de précision – .

Semios, une entreprise de Vancouver, en Colombie-Britannique, qui développe une technologie agricole pour les cultures permanentes, a annoncé aujourd’hui un investissement de 75 millions de dollars.

Fondé en 2010, le réseau IoT sans fil de Semios aide les agriculteurs à évaluer le rendement et la qualité de leurs cultures d’arbres fruitiers, de noix et de vigne en temps quasi réel. Les capteurs mesurent le climat, l’humidité du sol et l’activité des insectes et des maladies.

Semios gère plus de 150 000 acres de cultures dans plus de 500 fermes aux États-Unis. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a doublé d’une année sur l’autre depuis 2015.

Le groupe Morningside de Boston a dirigé la ronde de financement. Le capital total levé à ce jour est de 115 millions de dollars.