Sennheiser lance les écouteurs sans fil CX 350BT et CX 150BT | TechRadar

Sennheiser a ajouté deux autres écouteurs sans fil à son portefeuille avec le CX 350BT et le CX 150BT en Inde.

Ce sont des écouteurs Bluetooth de style tour de cou axés sur la portabilité, la qualité sonore et la durée de vie de la batterie. Ils partagent également la plupart de leurs fonctionnalités et aspects de conception. Le Sennheiser CX 350BT est au prix de Rs 7,490, et le CX 150BT est au prix de Rs 4,990. Il est disponible sur Flipkart, Amazon, ainsi que sur sa boutique en ligne.

(Crédit d’image: Sennhesier)

En ce qui concerne les spécifications, nous envisageons 10 heures d’autonomie sur une seule charge sur les deux. Ils auront la qualité sonore signature de Sennheiser et un poids léger de 12g. La charge s’effectue via un connecteur USB de type C. La sortie audio maximale (SPL) est de 112 dB avec une impédance de 28 Ω. La gamme de fréquences est de 17-20 000 Hz.

Le Sennheiser CX 350BT dispose d’un assistant vocal dédié pour Google Assistant ou Siri, la possibilité de contrôler et de personnaliser le son via l’application Sennheiser Smart Control. Il existe également un support pour AptX, ce qui réduit la latence du mixage.

Quatre tailles d’embouts seront incluses avec les écouteurs sans fil. Les options de couleur incluent le noir et le blanc.