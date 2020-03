Sennheiser Momentum True Wireless 2, désormais avec suppression du bruit

Un an et demi après la sortie de la première version, Sennheiser présente le Momentum True Wireless 2 comme une mise à niveau de vos écouteurs entièrement sans fil. Ils ne bougent pas leur prix de référence, qui reste à 299 euros ou dollars, mais il ajoute quelques fonctionnalités qui sont déjà obligatoires dans cette gamme de prix.

Et c’est que le True Wireless 2 arrive maintenant avec une annulation active du bruit, qui est déjà disponible dans les écouteurs concurrents tels que les AirPods Pro ou le bien mérité Sony WF-1000XM3, les deux grandes références dans son totalement sans fil.

Bien que leur conception soit très similaire en apparence, leur format est même un peu plus petit, avec jusqu’à deux millimètres de moins. Cela ne l’empêche pas, cependant, atteindre l’autonomie du modèle d’origine et même la dépasser de loin.

Suppression du bruit et autonomie multipliée

Selon les chiffres fournis par le Sennheiser lui-même, 7 heures de lecture audio seront atteintes avec la seule charge du casque lui-même. Pour référence, la première version ne prenait en charge que quatre heures de lecture continue.

En outre, le boîtier de ces écouteurs stocke une charge allant jusqu’à 28 heures au total, une augmentation de pas moins de 130% par rapport à la génération précédente, qui n’a cumulé que 12 heures de lecture.

Sennheiser

De plus, et comme le souligne The Verge, Sennheiser prétend avoir corrigé certains problèmes de consommation excessive de batterie qui ont été mis en évidence par certains utilisateurs dans la version originale, en plus d’inclure un nouvelle puce Bluetooth qui “contrecarre toute possibilité de consommation excessive”.

De 4 heures au casque et 8 supplémentaires sur l’étui, Sennheiser passe à 7 et 21 heures

En regardant leurs capacités d’un point de vue purement technique, le Sennheiser Momentum True Wireless 2 comprend prise en charge de Bluetooth 5.1, les normes de compression AAC et AptX, Résistance à l’eau IPX4 –Des éclaboussures lisses, en gros– et un mode “transparence” dans lequel il est possible de laisser passer le son.

Sennheiser

Enfin, ils ont commandes tactiles, assistance assistant de Google –Assistant– et Apple –Siri–. Comme nous l’avons avancé, son prix officiel reste à 299,99 euros ou 299,99 $, bien que la version précédente soit désormais disponible avec jusqu’à 100 euros ou moins.

