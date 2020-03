Sennheiser Momentum True Wireless 2 est livré avec ANC pour rivaliser avec Sony WF-1000XM3

La société audio allemande Sennheiser a lancé la suite de ses écouteurs Momentum True Wireless, qui ont reçu une suppression active du bruit comme les AirPods Pro et le Sony WF-1000XM3.

Comme la plupart des meilleurs écouteurs antibruit, ils disposent d’un mode transparent qui permet au son de l’environnement de passer à travers les écouteurs, ce qui est pratique si vous utilisez ces écouteurs pour vous entraîner et que vous souhaitez être plus conscient de votre environnement.

Parallèlement à l’intelligence antibruit, le Sennheiser Momentum True Wireless 2 est doté d’une autonomie beaucoup plus longue, à sept heures des écouteurs eux-mêmes et à 21 heures de l’étui de chargement.

Cela représente une augmentation de quatre heures dans les écouteurs et de huit heures dans l’étui de chargement, ce qui les place à égalité avec les meilleurs vrais écouteurs sans fil de 2020.

Cela dit, vous trouverez toujours plus de batterie avec des modèles comme l’exceptionnel Cambridge Audio Melomania 1 et le Lypertek Tevi abordable.

Commandes intelligentes

Comme leurs prédécesseurs, le Momentum True Wireless 2 contient des pilotes dynamiques de 7 mm qui, selon la société, créeront un “son stéréo exceptionnel, avec des basses profondes, des médiums naturels et des aigus clairs et détaillés”.

Une fonction de pause automatique pratique signifie que la lecture de votre musique cessera chaque fois que vous retirerez les écouteurs de vos oreilles, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de chercher votre téléphone si vous avez besoin d’avoir une conversation rapide.

Ce son peut être personnalisé à l’aide de l’application Sennheiser Smart Control, qui dispose d’un égaliseur intégré, et vous permet de modifier les paramètres de suppression du bruit et de reconfigurer les commandes tactiles des écouteurs.

Ces commandes tactiles vous permettent de passer des appels, d’ajuster la lecture de votre musique et d’interagir avec l’assistant vocal de votre smartphone, que vous utilisiez Siri ou Google Assistant. Les appels doivent également être limpides, grâce à deux microphones formant un faisceau conçus pour capter votre voix.

(Crédit d’image: Sennheiser)

La connectivité devrait également être parfaite, avec la toute dernière norme de transmission sans fil, Bluetooth 5.1. Ces écouteurs sans fil sont également compatibles avec l’aptX de Qualcomm, qui devrait permettre la diffusion audio haute résolution via Bluetooth.

Côté design, le Sennheiser Momentum True Wireless 2 ressemble beaucoup à leurs prédécesseurs, avec des boîtiers métalliques brillants et une forme arrondie. Cependant, ces bourgeons sont apparemment 2 mm plus petits que les originaux et sont livrés avec un indice de résistance à l’eau IPX4, ce qui les rend adaptés à une utilisation pendant les entraînements en sueur (ne les prenez pas sous la douche lorsque vous avez terminé).

Les nouveaux boutons ne sont pas bon marché à 299 $ / 279 £ / 499,95 $ AU. Vous pourrez acheter la variante noire à partir d’avril, avec le modèle blanc qui sortira plus tard cette année.